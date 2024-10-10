Картофель российской селекции хотят продвигать под единым брендом

Первая продукция под единым брендом может появиться на полках осенью 2025 года Pixabay

Картофельный союз предлагает начать продвигать в торговых сетях картофель российской селекции под единым брендом. Об этом в ходе выставки «Золотая осень» рассказала руководитель аппарата союза Татьяна Губина. По ее словам, при отборе картофеля торговые сети больше обращают внимание на его внешний вид, тогда как потребители в первую очередь оценивают вкусовые качества, и эта разница сказывается на потреблении. Отечественный картофель адаптирован под вкусы потребителей. «Конечно, мы хотим выращивать то, что будет покупаться. И для продвижения наших сортов мы предлагаем ввести общий бренд», — цитирует Губину РБК.



У производителей достаточно картофеля российской селекции, но объемы возделывания каждого отдельного сорта не позволяют дать торговым сетям объемы, необходимые для продвижения его как бренда, обратила внимание Губина. Поэтому союз предлагает положить отечественный картофель на полку под единым отраслевым брендом «Ваш вкусный картофель» и обозначить слоганом «Ешь больше — живи дольше». Картофель нужно выводить из пограничной категории вредного продукта, поскольку при правильном потреблении он очень полезен, подчеркнула она.



Предполагается, что брендированный картофель должен быть фасованным, в упаковке (например, в сетке-зашивке), на которой обязательно должна быть маркировка с названием сорта и наименования поставщика-производителя. Также на упаковке должно быть уточнение, для чего продукт предназначен — для варки, жарки, запекания или тушения. «Пусть он будет пока не мытый, потому что мы будем тренироваться с этим картофелем, но просто сухой, красивый и чистенький», — добавила Губина. «Дорожную карту» по внедрению единого бренда Картофельный союз планирует разработать зимой, первая продукция под единым брендом может появиться на полках осенью 2025 года.



Ранее на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников рассказывал, что в стране появляются новые сорта российской селекции, но для того, чтобы их продвинуть на рынок, нужно заинтересовать потребителей. «Мы сейчас прорабатываем бренд, чтобы на упаковке было выделено, что это именно сорт российской селекции. Отклик от торговых сетей на подобный ход положительный», — отмечал он.



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