Базовые продукты питания в торговых сетях в сентябре подешевели на 1,2%

Основная причина сентябрьской динамики — сезонное уменьшение цен на овощи «борщевого набора» Е. Егоров

Торговые сети в сентябре зафиксировали ускорение снижения цен на социально значимые продукты питания: цены на товары «первой цены» из линейки продукции первой необходимости снизились в среднем на 1,2%, показал мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В августе снижение цен было на уровне 0,41%. В среднем по стране, по данным Росстата, социально значимые продукты в сентябре подешевели на 0,7%.



Основная причина сентябрьской динамики — сезонное уменьшение цен на овощи «борщевого набора», поясняют аналитики АКОРТ. Так, капуста в торговых сетях по сравнению с августом подешевела на 23,75%, морковь — на 21,5%, свекла — на 19%, картофель — на 18%, лук — на 10,6%. Также снизились цены на сезонные яблоки (-8,3%), сахар (-4%), тушку цыпленка-бройлера (-3,2%), баранину (-2%) и говядину (-1,2%). Наиболее заметно в сентябре в крупных торговых сетях увеличились цены на сливочное масло (+8,4%), пшеничный хлеб (+4,74%) и молоко (+2,7%). Также подорожали рис (+1,94%), вермишель (+1,87%) и пшено (+1,36%). В других форматах торговли в сентябре, по данным Росстата, также выросли в цене свинина (+1,63%), мороженая рыба (+1,25%), говядина и подсолнечное масло.



При этом «Индекс борща» в сентябре показал снижение в розничных сетях во всех вариациях: стандартный овощной «борщевой набор» подешевел к предыдущему месяцу на 19,3%, до 32 руб., набор для борща с говядиной и свининой — на 9%, до 72,5 руб. и 66,5 руб. соответственно. Стоимость «борщевого набора» с курицей в сентябре снизилась на 12%, до 55 руб., подсчитали аналитики АКОРТ.



Индекс АКОРТ, показывающий среднюю наценку торговых сетей на товары «первой цены» в крупных торговых сетях, в сентябре составил 6,6% против 5% месяцем ранее. С околонулевой и отрицательной наценкой в сетевом ритейле продавались морковь, картофель, подсолнечное масло, говядина и белокочанная капуста. На рост индекса повлияло то, что сезонное снижение закупочных цен на овощи, как правило, транслируется в розничные цены с задержкой в несколько недель, пояснил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. «Цены на куриные яйца в сентябре стабилизировались как в опте, так и в рознице: с начала года стоимость куриных яиц “первой цены»” в сетевой торговле снизилась на 19%, до 91 руб. за десяток. Оптовые цены на хлеб в сентябре стабилизировались после роста на 3% в предыдущем месяце. Снижение закупочных цен на тушку бройлера на 3,4% в сентябре отразилось на дальнейшем снижении розничных цен на куриное мясо “первой цены” в сетевых магазинах», — прокомментировал Караваев.



Между тем, министр промышленности и торговли Антон Алиханов на полях форума «Биопром» рассказал «Российской газете», что Минпромторг в постоянном режиме проводит работу с торговыми сетями и производителями продовольственных товаров по переходу от практики закупок на тендерах к прямым долгосрочным контрактам поставок, поскольку это позволит снизить волатильность цен на сезонные товары. Говоря о стабилизации цен, Алиханов отметил, что необходимо использовать рыночные методы регулирования цен, а также своевременно проводить работу по отдельным группам товаров для балансировки продовольственных рынков. Речь идет о донастройке таможенно-тарифной политики, предоставлении мер господдержки производителям сельхозпродукции и продуктов питания, уточнил он.





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