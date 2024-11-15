Минсельхоз и Минэкономразвития проработают вопрос импорта картофеля из дружественных стран

Цены на картофель в этом году вышли на комфортный для производителей уровень после снижения в 2023-м Pixabay

Для удовлетворения растущего спроса вице-премьер Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран. «Но мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях», — сказал Патрушев (цитата по ТАСС). Он напомнил, что для реализации этой цели есть федеральный проект по поддержке производства картофеля и овощей.



По словам Патрушева, прогноз урожая картофеля в 2024 году сохраняется на уровне 7,3 млн т, что сопоставимо со сборами 2021 и 2022 годов. Цена также соизмерима. При этом 2023-й был абсолютно рекордным по урожаю картофеля — тогда было собрано более 8,5 млн т, и это сказалось на цене — она оказалась на грани себестоимости, отмечается в сообщении аппарата вице-премьера.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что, с одной стороны, Россия самообеспечена картофелем, с другой — его импорт был, есть и будет — это часть рынка. «Прежде всего, речь идет о весенне-летнем периоде — апрель-июнь. Ведущие поставщики традиционны — это Египет, Азербайджан и немного Китай для Дальнего Востока», — прокомментировал Красильников «Агроинвестору». По его словам, обычно в Россию ввозится около 500 тыс. т столового картофеля, но на фоне рекордного собственного производства в прошлом году весной 2024-го импорт сократился до 180 тыс. т. Весной 2025-го, скорее всего, объем ввоза вырастет примерно до 500 тыс. т. «Да, этот картофель как всегда будет дорогой. Но потребность части россиян, которая голосует своим кошельком за такой ранний картофель, будет удовлетворена», — отметил Красильников.



Ранее эксперт говорил «Агроинвестору», что средняя урожайность картофеля в целом по стране в этом году на 2 т/га ниже, чем в 2023-м. «В отдельных регионах снижение еще более существенно. В частности, в Брянской области оно составляет 15 т/га (32 т/га), правда, в сравнении с прошлогодней рекордной урожайности», — уточнял Красильников. Регион в этом году, по его словам, серьезно пострадал от засухи. Аномалии повлияли и на других крупных производителей: предприятия на севере Подмосковья столкнулись с переувлажнением, засушливые периоды отмечались в ряде регионов Поволжья, в частности в Нижегородской области. Там, по данным Союза, урожай картофеля относительно 2023-го снизился на 110 тыс. т, такое же уменьшение сборов будет в Московской и Тульской областях. «В Сибири в этом году наблюдалось переувлажнение почвы, в частности, от него сильно пострадал Красноярский край», — добавляет Красильников.



В то же время, урожайность выше прошлогодней в этом году зафиксирована в Татарстане и Краснодарском крае. В Калининградской области было накопано на 30 тыс. т больше картофеля, чем в 2023-м — валовый сбор в регионе составил 90 тыс. т. Лучше, чем в прошлом году показатели в Рязанской и Астраханской областях, привел данные эксперт. При этом в целом по стране цены на картофель в этом году вышли на комфортный для производителей уровень, дальнейшего серьезного увеличения не прогнозируется, поскольку это может негативно отразиться на объемах потребления.



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