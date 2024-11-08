Из‑за сложных погодных условий урожай будет ниже прошлогоднего Pixabay

В этом году уборка картофеля продолжается дольше обычного, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. По имеющейся у Союза информации, в товарном секторе к началу ноября накопано около 6,8 млн. Всего, полагает эксперт, урожай составит 6,9-7 млн т против 8,6 млн т в прошлом году. Однако в целом в Картофельном союзе дефицита клубня в этом году не ожидают.



Минсельхоз рассчитывает, что сбор картофеля в организованном секторе превысит 7 млн т. Из‑за сложных погодных условий урожай будет несколько ниже прошлогоднего, сказала глава ведомства Оксана Лут на заседании правительства. Для дополнительного обеспечения внутреннего рынка картофелем планируется своевременно импортировать из дружественных стран, добавила она.



Средняя урожайность картофеля в целом по стране в этом году на 2 т/га ниже, чем в 2023-м, сравнил Красильников. «В отдельных регионах снижение еще более существенно. В частности, в Брянской области оно составляет 15 т/га (32 т/га), правда, в сравнении с прошлогодней рекордной урожайности», — уточнил Красильников. Регион в этом году, по его словам, серьезно пострадал от засухи.



От погодных аномалий пострадали и другие регионы-доноры картофеля: предприятия на севере Подмосковья столкнулись с переувлажнением, засушливые периоды отмечались в ряде регионов Поволжья, в частности в Нижегородской области. Там, по данным Союза, урожай картофеля относительно 2023-го снизился на 110 тыс. т, такое же уменьшение сборов будет в Московской и Тульской областях. «В Сибири в этом году наблюдалось переувлажнение почвы, в частности, от него сильно пострадал Красноярский край», — добавляет Красильников.



В то же время, урожайность выше прошлогодней в этом году зафиксирована в Татарстане и Краснодарском крае. В Калининградской области было накопано на 30 тыс. т больше картофеля, чем в 2023-м — валовый сбор в регионе составил 90 тыс. т. Лучше, чем в прошлом году показатели в Рязанской и Астраханской областях, привел данные эксперт.



Красильников обращает внимание, что уборка в некоторых регионах в этом году заканчивается аномально поздно. Так, по его информации, на 7 ноября Брянская область только подходит к завершению уборки. «Я не помню, чтобы в ноябре в России где-то еще продолжалась уборка картофеля. Как правило, в конце октября она уже везде заканчивалась, а в этом году картофелеводы вошли с ней в начало ноября», — делится Красильников. Он связывает это с тем, что в целом вегетация в 2024-м складывалась достаточно напряженно — из-за весенних заморозков она сдвинулась на две недели. Также эксперт отметил, что картофелеводы в Крыму приступили к уборке второго урожая.



Цены на картофель в этом году вышли на комфортный для производителей уровень, сказал Красильников, при этом дальнейшего серьезного увеличения не прогнозируется. Слишком высокие цены могут вызвать снижение потребления, так как покупатели переключатся на другие виды гарниров, в частности, крупы и макароны, поясняет он.



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