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«Индекс борща» вырос на фоне сезонного подорожания овощей

В торговых сетях стоимость борщевого набора ниже, чем в целом по стране

| Агроинвестор |

Со второй половины октября традиционно заканчивается высокий сезон в плодоовощном секторе
Со второй половины октября традиционно заканчивается высокий сезон в плодоовощном секторе

«Индекс борща» в октябре вырос на фоне сезонного повышения цен на овощи: стандартный овощной борщевой набор подорожал по сравнению с сентябрем на 12,83%, до 36,14 руб. на литр, оценил аналитический центр Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Стоимость набор для литра борща с говядиной выросла на 5,8%, до 76,5 руб., набора со свининой — на 5,6%, до 69,82 руб. Борщ с курицей подорожал на 5%, до 57,74 руб.

При этом в торговых сетях стоимость борщевого набора ниже, чем в целом по стране, согласно данным . Так, стандартный овощной набор в торговых сетях дешевле на 19,29% (36,14 руб. против 44,78 руб.), набор с говядиной — на 70,2% (76,53 руб. против 130,27 руб.), с курицей — на 24,5% (57,74 руб. против 71,87 руб.), со свининой — на 36,3% (69,82 руб. против 95,15 руб.), сравнили аналитики.

На ценовую ситуацию в октябре влияли не только сезонные тренды, но и объемы урожая, динамика производства и рост потребительского спроса, отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Со второй половины октября традиционно заканчивается высокий сезон в плодоовощном секторе и рост цен на овощи становится особенно заметным на фоне низкой базы предыдущих месяцев. Кроме того, с приближением новогодних праздников повышается спрос на широкий перечень продовольственных товаров. При этом общий темп роста цен на продукты питания в торговых сетях — членах АКОРТ в сентябре-октябре был ниже динамики прошлых лет, обратил внимание он. «Средняя розничная стоимость самых доступных позиций социально значимых продовольственных товаров в таких категориях как овощи борщевого набора и подсолнечное масло в октябре была ниже закупочных цен», — подчеркнул Караваев.

Согласно данным АКОРТ, наиболее заметный рост цен в октябре был отмечен на сезонные овощи: репчатый лук (+19,32%), картофель (+16,85%), белокочанную капусту (+10,66%), свеклу (+9,28%). Средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены» в октябре составила 5,4%, снизившись на 1,1 п.п. к сентябрю. В октябре сетевой ритейл удерживал розничные цены ниже закупочных на подсолнечное масло, картофель, капусту, морковь и лук. Общая динамика цен на базовые продовольственные товары в торговых сетях — членах АКОРТ сопоставима с данными : 1,64% и 1,54% соответственно. В целом, согласно данным статведомства, цены на продукты питания в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 1,3% (в сентябре по сравнению с августом — на 0,3%), с начала года — на 5,7% (на 4,3%), в годовом выражении — на 9,3% (на 9,5%).

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