«АФГ Националь» перешел под прямое управление агрохолдинга «Просторы»

«АФГ Националь» - один из крупнейших в стране производителей риса Pixabay

«АФГ Националь», один из крупнейших в стране производителей риса, перешел под прямое управление агрохолдинга «Просторы», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Ранее управление осуществлялось через ООО «Инвестком», в котором «Просторам» принадлежит 99%.



Совладельцем «Инвесткома» (1%) через ООО «УК Националь» является Иван Юзефович — партнер по бизнесу сооснователя УГМК Искандара Махмудова. «Просторам» также принадлежит компания «Косминвест», которую ранее через ООО «Виолан» контролировал Махмудов. Данные об учредителях холдинга «Просторы» в ЕГРЮЛ не указаны, источник «Коммерсанта», близкий к компании, ранее говорил, что она действует в интересах структур Махмудова.



Как ранее писал «Агроинвестор», АО «Агрохолдинг "Просторы"» с 30 октября стало владельцем 99% долей в ООО «Инвестком», которое контролирует 11 сельскохозяйственных компаний, включая структуры «АФГ Националь» и «Заречное» (производитель мраморной говядины). Летом компания закрыла сделку по покупке растениеводческого холдинга «Дон-Агро» у экс-депутата Госдумы Евгения Туголукова.



По информации «Коммерсанта», на базе «Просторов» будет создан вертикально интегрированный холдинг. По оценке консалтинговой компании BEFL, площадь сельхозземель у «Просторов» после объединения активов достигнет 400-450 тыс. га, а их стоимость может составить около 45-50 млрд руб. Согласно рейтингу крупнейших землевладельцев BEFL, составленному по данным на май 2024 года, компания с земельным банком в 450 тыс. га могла бы занять девятое место в списке.



АО «Агрохолдинг "Просторы"», по данным Rusprofile, зарегистрировано в январе 2022 года в Москве, основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставной капитал компании — свыше 7,6 млрд руб. Гендиректором с марта 2023-го является Борис Дышлюк, который руководит еще 21 организацией, которые работают в агросекторе и преимущественно принадлежат «Косминвесту». Также он указан учредителем трех сельхозпредприятий и зернового терминала в Ставропольском крае.



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