Агрохолдинг «Просторы» приобрел 99% в учредителе «АФГ Националь» и «Заречное»

По оценке BEFL, площадь сельхозземель у «Просторов» после объединения активов достигнет 400-450 тысяч гектаров Pixabay

АО «Агрохолдинг "Просторы"» с 30 октября стало владельцем 99% долей в ООО «Инвестком», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. «Инвестком» контролирует 11 сельскохозяйственных компаний, включая структуры АФГ «Националь» (производство риса и других круп) и «Заречное» (производитель мраморной говядины). Бенефициаром «Инвесткома» ранее был Иван Юзефович, партнер экс-президента УГМК Искандера Махмудова.



Учредители агрохолдинга «Просторы» не раскрываются, источник «Коммерсанта», близкий к компании, говорит, что она действует в интересах структур Махмудова. На базе «Просторов» будет создан вертикально интегрированный холдинг, в который войдут связанные с бизнесменом сельскохозяйственные активы, пишет издание. Летом компания закрыла сделку по покупке растениеводческого холдинга «Дон-Агро» у экс-депутата Госдумы Евгения Туголукова. С начала 2024 года компания также выступает учредителем ООО «Косминвест», которое ранее через ООО «Виолан» контролировал Махмудов.



По оценке консалтинговой компании BEFL, площадь сельхозземель у «Просторов» после объединения активов достигнет 400-450 тыс. га, а их стоимость может составить около 45-50 млрд руб. Инвестбанкир Илья Шумов считает, что общий земельный банк структур Махмудова может достигнуть 600 тыс. га, приводит его слова «Коммерсантъ». Согласно рейтингу крупнейших землевладельцев BEFL, составленному по данным на май 2024 года, компания с земельным банком в 450 тыс. га могла бы занять девятое место в списке, с 600 тыс. га — претендовать на шестую позицию.



АО «Агрохолдинг "Просторы"», по данным Rusprofile, зарегистрировано в январе 2022 года в Москве, основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставной капитал компании — свыше 7,6 млрд руб. Гендиректором с марта 2023-го является Борис Дышлюк, который руководит еще 21 организацией, которые работают в агросекторе и преимущественно принадлежат «Косминвесту». Также он указан учредителем трех сельхозпредприятий и зернового терминала в Ставропольском крае.



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