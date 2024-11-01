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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Агрохолдинг «Просторы» приобрел 99% в учредителе «АФГ Националь» и «Заречное»

В результате объединения активов может быть создан новый крупный холдинг

| Агроинвестор |

По оценке BEFL, площадь сельхозземель у «Просторов» после объединения активов достигнет 400-450 тысяч гектаров
По оценке BEFL, площадь сельхозземель у «Просторов» после объединения активов достигнет 400-450 тысяч гектаров

АО «Агрохолдинг "Просторы"» с 30 октября стало владельцем 99% долей в ООО «Инвестком», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. «Инвестком» контролирует 11 сельскохозяйственных компаний, включая структуры АФГ «Националь» (производство риса и других круп) и «» (производитель мраморной говядины). Бенефициаром «Инвесткома» ранее был Иван Юзефович, партнер экс-президента УГМК Искандера Махмудова.

Учредители агрохолдинга «Просторы» не раскрываются, источник «Коммерсанта», близкий к компании, говорит, что она действует в интересах структур Махмудова. На базе «Просторов» будет создан вертикально интегрированный холдинг, в который войдут связанные с бизнесменом сельскохозяйственные активы, пишет издание. Летом компания закрыла сделку по покупке растениеводческого холдинга «Дон-Агро» у экс-депутата Госдумы Евгения Туголукова. С начала 2024 года компания также выступает учредителем ООО «Косминвест», которое ранее через ООО «Виолан» контролировал Махмудов.

По оценке консалтинговой компании , площадь сельхозземель у «Просторов» после объединения активов достигнет 400-450 тыс. га, а их стоимость может составить около 45-50 млрд руб. Инвестбанкир Илья Шумов считает, что общий земельный банк структур Махмудова может достигнуть 600 тыс. га, приводит его слова «Коммерсантъ». Согласно рейтингу крупнейших землевладельцев , составленному по данным на май 2024 года, компания с земельным банком в 450 тыс. га могла бы занять девятое место в списке, с 600 тыс. га — претендовать на шестую позицию.

АО «Агрохолдинг "Просторы"», по данным Rusprofile, зарегистрировано в январе 2022 года в Москве, основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставной капитал компании — свыше 7,6 млрд руб. Гендиректором с марта 2023-го является Борис Дышлюк, который руководит еще 21 организацией, которые работают в агросекторе и преимущественно принадлежат «Косминвесту». Также он указан учредителем трех сельхозпредприятий и зернового терминала в Ставропольском крае.

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