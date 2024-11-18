«Деметра-Холдинг» вышел на рынок подсолнечника

В этом году урожай подсолнечника будет меньше, чем в 2023-м Pixabay

«Деметра-Холдинг» в октябре вышел на рынок подсолнечника, закупив крупную партию маслосемян, сообщает Reuters. Закупленный объем агентство оценивает в 150-200 тыс. т, уточняя, что маслосемена приобретены в Самарской и Ульяновской областях. По информации Reuters, подсолнечник был куплен для последующей перепродажи, также компания заинтересовалась приобретением маслоэкстракционного завода.



Источник «Агроинвестора» в компании сказал, что на протяжении нескольких последних сезонов «Деметра-Холдинг» развивает экспертизу не только в закупке сельхозкультур для экспортных поставок, но и для обеспечения потребителей на внутреннем рынке. «Кроме традиционных для нас культур, таких как пшеница, ячмень, кукуруза мы начали приобретать опыт торговли другими продуктами», — отметил он. Компания долгое время работает на агрорынке и ощущает потребность сельхозпроизводителей продавать урожай «в одно окно», поэтому в этом сезоне холдинг решил расширить линейку закупаемой продукции и в том числе приобрел подсолнечник. «Однако информация про 200 тыс. т некорректна — объем кратно завышен», — добавил собеседник.



Источник «Агроинвестора» на масложировом рынке также говорит, что реальный объем закупленной партии подсолнечника в разы меньше. Источник в отрасли также знает, что приобретение МЭЗа не входит в планы «Деметра-Холдинга».



По данным Росстата на 1 ноября, в России было собрано 13,9 млн т подсолнечника против 14,6 млн т годом ранее. Запасы подсолнечника в сельхозорганизациях на эту дату снизились на 15%, до 3,2 млн т. По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай агрокультуры в этом году снизится до 15,8-15,9 млн т, что на 8,7-9,2% меньше, чем в 2023-м (17,3 млн т).



«Деметра-Холдинг» - крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы: Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%). Холдингу принадлежат 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», 100% железнодорожных операторов «Русагротранс», «ЛП Транс», «Атлант», «Грузовая компания» и «ТрансЛес», а также более 75% доли Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Также холдинг владеет 100% акций зернового трейдера «Деметра Трейдинг» и элеваторами в разных регионах.



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