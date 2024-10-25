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«Деметра-Холдинг» подписал меморандум с Росжелдором

В ближайшее время компания начнет строить железнодорожную инфраструктуру на Таманском полуострове

| Агроинвестор |

После реализации проекта и модернизации причалов мощность Зернового терминального комплекса Тамань увеличится до 8 млн тонн в год
После реализации проекта и модернизации причалов мощность Зернового терминального комплекса Тамань увеличится до 8 млн тонн в год

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) и подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Одним из его основных направлений будет реализация концессионного соглашения о строительстве железнодорожной инфраструктуры общего пользования на Таманском полуострове (Краснодарский край): от станции Тамань-Пассажирская до морских терминалов по перевалке продукции агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба «Деметра-Холдинга».

В ближайшее время начнется реализация первой очереди строительства. Она предполагает создание железнодорожной инфраструктуры пропускной способностью 7 млн т аграрных грузов в год. Затем будет реализована вторая очередь, в результате чего пропускная способность увеличится вдвое − до 14 млн т в год. Новая инфраструктура будет пропускать в грузовом и порожнем направлении составы длиной до 71 вагона. Длина участка под строительство — 7,5 км, развернутая длина прокладываемых путей достигнет 22 км. Для удобства организации движения на участке построят два железнодорожных моста и автомобильный путепровод. После реализации проекта, а также модернизации причалов мощность Зернового терминального комплекса Тамань увеличится с 5,5 млн т до 8 млн т в год.

По словам гендиректора «Деметра-Холдинга» Алексея Грибанова, самое главное, что стройка и последующая эксплуатация новой железнодорожной инфраструктуры даст 386 рабочих мест для местных жителей. «Впереди нас всех ждет большая и непростая работа, от результата которой зависит дальнейшее развитие порта Тамань, а, соответственно, наращивание экспортного потенциала региона и привлечение в него дальнейших инвестиций», — отметил он.

Руководитель Росжелдора Александр Сахаров уточнил, что проект, в который инвестирует , является частью большого федерального проекта «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна». «Рассчитываем, что наращивание экспортного потенциала страны, в частности, перевозок сельхозпродукции, принесет больше доходов в казну государства», — добавил он.

В ноябре прошлого года «Росжелдор» и «Таманская железнодорожная компания» (совместное предприятие и ГК «»), в ходе «Транспортной недели» в Москве подписали концессионное соглашение сроком на 50 лет о создании железнодорожной инфраструктуры до морских терминалов на Таманском полуострове, писал «». Основные условия соглашения были одобрены правительством в сентябре 2023-го. Стоимость проекта тогда не уточнялась. «Ведомости Юг» со ссылкой на Алексея Грибанова пишут, что объем инвестиций составит около 10 млрд руб.

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