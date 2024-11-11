«Деметра-Холдинг» купил железнодорожного оператора «Атлант»

Приобретение компании позволит укрепить позиции «Деметра-Холдинга» на рынке железнодорожных перевозок «Атлант»

Структуры «Деметра-Холдинга» приобрели 100% железнодорожного оператора «Атлант» из Санкт-Петербурга, следует из данных ЕГРЮЛ. В результате сделки в управление группы перешло около 6 тыс. вагонов, основная часть которых — 5,7 тыс. единиц — инновационные большегрузные полувагоны, уточнили «Коммерсанту» в холдинге. На сайте и в отчетности «Атланта» в составе парка также указаны цистерны для перевозки растительных масел.



Приобретение компании позволит укрепить позиции «Деметра-Холдинга» на рынке железнодорожных перевозок навалочных грузов, в том числе на экспорт, отмечают в компании. Также увеличится парк инновационных полувагонов на Восточном полигоне для развития маршрутных перевозок, что повысит эффективность и оптимизирует нагрузку на железнодорожную инфраструктуру.



По итогам первой половины года «Деметра-Холдинг» поднялся на третье место рейтинга Infoline Rail Russia Top по размеру парка в управлении с 90,5 тыс. вагонов. С учетом приобретения «Атланта» и прошедшей ранее консолидации компании «Нефрит» примерно с 1,8 тыс. инновационных полувагонов и хопперов-цементовозов общий парк группы оценивается в 98,3 тыс. единиц. У ПГК — по оценке Infoline, второго оператора по величине парка на первую половину года — 98,6 тыс. вагонов.



ООО «Атлант» - транспортная компания, работающая на рынке с 2014 года. Основной услугой компании является сдача в аренду подвижного состава в сфере железнодорожных перевозок, купля-продажа нового и б/у железнодорожного транспорта, говорится на ее сайте. Ранее «Атлант» принадлежал его гендиректору Евгению Ястребову и Андрею Гомону. В прошлом году выручка компании сократилась на 67,7%, до 5,18 млрд руб., чистая прибыль снизилась примерно вдвое, до 1,88 млрд руб.



«Деметра-Холдинг» объединяет активы в сфере экспортной логистики и торговли зерном. Включает доли в Новороссийском комбинате хлебопродуктов, «Объединенной зерновой компании», Новороссийский зерновой терминал, крупнейшего оператора хопперов-зерновозов «Русагротранс», перевозчика лесных грузов «Транслес» и т. д. По итогам первых девяти месяцев 2024 года «Русагротранс» перевез по железной дороге 11,15 млн т аграрных грузов, в том числе 9,76 млн т зерновых. Более 8,5 млн т грузов отправлено в направлении экспортных сухопутных и глубоководных терминалов. В том числе с января по сентябрь компания осуществила 49,2 тыс. груженых вагоноотправок в составе маршрутов, доля маршрутизации груженых рейсов составила 31%.



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