разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

«Деметра-Холдинг» купил железнодорожного оператора «Атлант»

В управление группы перешло около 6 тысяч вагонов

| Агроинвестор |

Приобретение компании позволит укрепить позиции «Деметра-Холдинга» на рынке железнодорожных перевозок
Приобретение компании позволит укрепить позиции «Деметра-Холдинга» на рынке железнодорожных перевозок

Структуры «Деметра-Холдинга» приобрели 100% железнодорожного оператора «Атлант» из Санкт-Петербурга, следует из данных ЕГРЮЛ. В результате сделки в управление группы перешло около 6 тыс. вагонов, основная часть которых — 5,7 тыс. единиц — инновационные большегрузные полувагоны, уточнили «Коммерсанту» в холдинге. На сайте и в отчетности «Атланта» в составе парка также указаны цистерны для перевозки растительных масел.

Приобретение компании позволит укрепить позиции «Деметра-Холдинга» на рынке железнодорожных перевозок навалочных грузов, в том числе на экспорт, отмечают в компании. Также увеличится парк инновационных полувагонов на Восточном полигоне для развития маршрутных перевозок, что повысит эффективность и оптимизирует нагрузку на железнодорожную инфраструктуру.

По итогам первой половины года поднялся на третье место рейтинга Infoline Rail Russia Top по размеру парка в управлении с 90,5 тыс. вагонов. С учетом приобретения «Атланта» и прошедшей ранее консолидации компании «Нефрит» примерно с 1,8 тыс. инновационных полувагонов и хопперов-цементовозов общий парк группы оценивается в 98,3 тыс. единиц. У ПГК — по оценке Infoline, второго оператора по величине парка на первую половину года — 98,6 тыс. вагонов.


ООО «Атлант» - транспортная компания, работающая на рынке с 2014 года. Основной услугой компании является сдача в аренду подвижного состава в сфере железнодорожных перевозок, купля-продажа нового и б/у железнодорожного транспорта, говорится на ее сайте. Ранее «Атлант» принадлежал его гендиректору Евгению Ястребову и Андрею Гомону. В прошлом году выручка компании сократилась на 67,7%, до 5,18 млрд руб., чистая прибыль снизилась примерно вдвое, до 1,88 млрд руб.

объединяет активы в сфере экспортной логистики и торговли зерном. Включает доли в Новороссийском комбинате хлебопродуктов, «Объединенной зерновой компании», Новороссийский зерновой терминал, крупнейшего оператора хопперов-зерновозов », перевозчика лесных грузов «Транслес» и т. д. По итогам первых девяти месяцев 2024 года » перевез по железной дороге 11,15 млн т аграрных грузов, в том числе 9,76 млн т зерновых. Более 8,5 млн т грузов отправлено в направлении экспортных сухопутных и глубоководных терминалов. В том числе с января по сентябрь компания осуществила 49,2 тыс. груженых вагоноотправок в составе маршрутов, доля маршрутизации груженых рейсов составила 31%.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024
Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным

«Агротехника и технологии»

Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным
«Агроинвестор» №10, октябрь 2024

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2024
Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК

«Агроинвестор»

Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК
Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна

«Агроинвестор»

Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна