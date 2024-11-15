Зерновые терминалы «Деметра-Холдинга» обновили рекорды по перевалке зерна

Мощности НЗТ будут увеличиваться Новороссийский зерновой терминал

Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) и Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (ЗТКТ, оба входят в «Деметра-Холдинг») в январе-октябре обновили рекорды по перевалке зерновых культур. На НЗТ объем отгрузки зерна на морской транспорт составил 6,1 млн т — это максимальный показатель за все время работы терминала и на 9% выше отгрузки за аналогичный период прошлого года (5,6 млн т).



Октябрь также стал рекордным по отгрузке за время существования НЗТ — на экспорт было перевалено 715 тыс. т зерна. Предыдущий максимум в 590 тыс. т был достигнут в октябре 2017 года. По сравнению с октябрем прошлого года рост составил 22%, сообщила пресс-служба компании.



Объем перевалки зерна на ЗТКТ за 10 месяцев достиг 5 млн т, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года (4,1 млн т). Также Зерновой терминальный комплекс «Тамань» за январь-октябрь обновил рекорд по количеству загруженных судов до 120. За первые 10 месяцев прошлого года было загружено 100 сухогрузов, рост год к году составил 20%.



В конце октября «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора НЗТ Владислава Жукова писал, что терминал в рамках программы развития планирует к 2027 году нарастить мощности отгрузки зерна до 11 млн т с нынешних 6,5 млн т. «НЗТ ведет строительство новой очереди терминала по проекту "Авто1500". Его цель — увеличить объемы перевалки зерна с автомобильного транспорта на 1,5 млн т в год», — уточнял Жуков. «Авто1500» - часть стратегической программы развития НЗТ. Следующими этапами станут проекты «ЖД5000» - увеличение приема зерна с железнодорожного транспорта до 5 млн т в год, и «Новая пристань» - удлинение пристани №3 на два глубоководных причала совместно с «Новороссийским комбинатом хлебопродуктов».



«Деметра-Холдинг» - крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы: Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%). Холдингу принадлежат 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», 100% железнодорожных операторов «Русагротранс», «ЛП Транс», «Атлант», «Грузовая компания» и «ТрансЛес», а также более 75% доли Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Также холдинг владеет 100% акций зернового трейдера «Деметра Трейдинг» и элеваторами в разных регионах.



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