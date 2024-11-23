Сбор тепличных овощей обновит рекорд

Доля крупных и средних сельхозорганизаций в общем объеме производства овощей составляет около 80-85% Pixabay

По данным консалтинговой компании «Технологии Роста», в прошлом году урожай тепличных овощей в России в товарном секторе, с учетом продукции, полученной от фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, составил 1,64 млн т. В этом году показатель будет выше — порядка 1,68-1,69 млн т, что станет новым рекордом, рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании Тамара Решетникова. Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее на заседании правительства говорила, что производство овощей закрытого грунта в организованном секторе в этом году составит около 1,6 млн т.



Доля крупных и средних сельхозорганизаций, куда входят все промышленные теплицы 4-го и 5-го поколений с досвечиванием и управлением микроклиматом в общем объеме производства овощей составляет около 80-85%. «Индивидуальные предприниматели и фермеры производят овощи в небольших летних или весенних теплицах, парниках или туннелях, которые используются только для выращивания ранних или, наоборот, поздних овощей и зелени. Первые сборы в таких теплицах и парниках могут идти, в лучшем случае, в конце апреля, последние — в начале октября», — говорит эксперт.



В целом для тепличной отрасли этот год непростой: очень сильно выросли затраты производителей, в том числе за счет увеличения стоимости электричества. Его доля в структуре себестоимости у крупных промышленных теплиц в зимнее время составляет более 50%. «Тарифы на электроэнергию для тепличных предприятий — это то, что могло бы регулировать государство. Конечно, последние два года часть затрат на электричество компаниям, выращивающим продукцию на светокультуре, субсидируют, но, по нашей информации, не все предприятия могут получить эти средства, поскольку на эти субсидии распространяется ряд ограничений», — делится Решетникова. Кроме того, с каждым годом дорожает вода.



Еще одна статья расходов, которая существенно выросла, — фонд оплаты труда. Только за последний год, по данным «Технологий Роста», зарплаты работникам тепличных предприятий вынужденно были повышены в среднем на 25-30%, а для ключевых специалистов — инженеров, технологов, агрономов — рост был еще более существенным. «Без этих специалистов производство вообще невозможно, поэтому им кроме хороших зарплат предлагают другие льготы и преференции: обеспечивают жильем, компенсируют затраты на переезды и на поездки домой», — перечисляет Решетникова. По ее оценке, расходы на оплату труда занимают второе место в структуре себестоимости производства тепличных овощей после расходов на электричество.



Кроме того, современные теплицы в основном работают на импортном оборудовании, системах и семенах. «Любое оборудование и система требует постоянного обновления и ремонта, так как эксплуатация у них очень интенсивная. Поэтому затраты на закупку комплектующих всегда есть — это обычный производственный процесс. А все их в основном доставляют из-за рубежа, по текущему курсу валют и в условиях усложнившейся логистики», — отмечает Решетникова.



Семена российские производители пока еще тоже используют зарубежные. «В России только один крупный изготовитель семян для тепличных овощей — компания “Гавриш”, мощностей которой пока не хватает, чтобы полностью удовлетворить потребность отрасли в семенах. Сегодня ряд инвесторов реализуют проекты по производству семян тепличных овощей, но для их выхода на полную мощность нужно время, поэтому отрасль защищенного грунта еще долго будет зависеть от внешних поставок», — думает Решетникова.



По данным Росстата, за октябрь огурцы в рознице подорожали на 3,8%, томаты — на 3,2%. Такое увеличение цен на эту продукцию Решетникова считает абсолютно стандартным сезонным показателем. В целом, по ее оценке, стоимость тепличной продукции в зимний период может быть на 100-150% выше, чем в летний, и это вполне нормально, ведь в холодное время года существенно увеличиваются и затраты производителей. В целом, по наблюдениям эксперта, цены — и потребительские, и реализации — в тепличном сегменте растут быстрее, чем официальная инфляция, что позволяет предприятиям отбивать свои затраты и круглый год предлагать потребителям разнообразный ассортимент качественных овощей, особенно на Европейской части России.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

