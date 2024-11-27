Производство муки вырастет на 4,5%

Качество пшеницы в этом году устраивает мукомолов Freepik

Производство муки в этом году составит 10,3 млн т против 9,85 млн т в 2023-м, пишет «Финмаркет» со ссылкой на презентацию Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, представленную на XIX бизнес-конференции «Современное хлебопечение — 2024». В том числе объем выпуска пшеничной муки увеличится с 9,3 млн т до почти 9,7 млн т, тогда как ржаной — снизится с 536 тыс. т до 500 тыс. т. С учетом показателей мелких мукомольных предприятий, которые не входят в общую статистику, союз оценивает производство пшеничной муки в 13,5 млн т.



Пшеницы для производства муки вполне хватает, ее качество в этом году удовлетворяет мукомолов, сказал на конференции президент союза Игорь Свириденко. Согласно презентации, в которой приведены данные Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ранее — Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки), в этом году может быть собрано 24,8 млн т пшеницы 3-го класса против 21,3 млн т в прошлом году. «Этого вполне достаточно для производства муки в соответствии с ГОСТом и для внутреннего рынка, и на экспорт», — оценил Свириденко.



А вот производство ржаной муки стабильно падает, поскольку ржи в России выращивается все меньше, цена на нее высокая и закупать ее для производства муки экономически невыгодно. По прогнозу союза, который приводит «Агроэксперт», в этом году валовой сбор ржи составит 1,3 млн т против 1,7 млн т в 2023-м и 2,2 млн т в 2022 году. «Если исключить то, что идет на семена и на технические цели, то до 1 млн т ржи на муку — это максимум, на что мы можем рассчитывать», — думает Свириденко.



В 2025 году ржи может быть собрано еще меньше, считает председатель совета директоров компании «АгроПром» Аркадий Гуревич — максимум 1,2 млн т. По его данным, сейчас закупочная цена ржи для мукомолов составляет 16,5 тыс. руб./т, что означает 23-25 тыс. руб./т для себестоимости ржаной муки. «Видимо, ржаной хлеб будет когда-нибудь объектом для ресторанов русской кухни, если, например, захотел покушать забытую русскую еду», — допустил Свириденко.



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