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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Отраслевой союз против расширения льгот на транспортировку муки из Сибири

Это может привести к дальнейшему закрытию мельниц и крупозаводов в европейской части страны

| Агроинвестор |

Сейчас компенсация затрат на транспортировку муки из Сибири действует для поставок на экспорт и получателям Восточной Сибири и Дальнего Востока
Сейчас компенсация затрат на транспортировку муки из Сибири действует для поставок на экспорт и получателям Восточной Сибири и Дальнего Востока

Союз мукомольных и крупяных предприятий обеспокоен предложением депутатов Госдумы о расширении льгот на транспортировку муки из Сибири во все регионы России и просит учесть его позицию при рассмотрении этого вопроса. В письме союза, адресованном главе агроведомства Оксане Лут, говорится, что предложение муки и крупы для потребителей европейской части страны значительно превышает потребности, а производственные мощности мукомольно-крупяных предприятий в этой части России загружены менее чем на 50%, из-за чего большинство из них малорентабельны и убыточны.

«Массовая отгрузка муки и крупы по льготным тарифам из Сибири в европейскую часть страны приведет к дальнейшему закрытию мельниц и крупозаводов, что при определенных обстоятельствах может угрожать продовольственной безопасности наиболее населенной части России, а также поставит под угрозу выполнение плановых показателей по расширению экспорта муки», — считает союз.

Он напоминает, что сейчас компенсация затрат на транспортировку продуктов переработки зерна из Сибири действует для поставок на экспорт и внутренних отгрузок получателям Восточной Сибири и Дальнего Востока. Также объединение обращает внимание, что у сибирских переработчиков и без льготного тарифа есть преимущество по сравнению с коллегами из европейской части страны — достаточно дешевое зерно.

Комитет Госдумы по аграрным вопросам ранее рекомендовал правительству рассмотреть возможность расширения льготной транспортировки муки из регионов Сибирского федерального округа в направлении станций всех регионов страны. Об этом говорится в протоколе прошедшего в конце июля заседания комитета. В документе также отмечается, что по результатам проведенного анализа ценообразования на рынке продовольствия в 2024 году выявлено, что торговая наценка в розничных ценах на муку составила 2,7 раза: цена производителя — 18,8 руб./кг, розничная цена — 51,01 руб./кг.

Между тем, по данным Центра оценки качества зерна на середину августа, производители регионов Сибири увеличили экспорт продуктов переработки зерна на 20%, до 231 тыс. т. Лидирует по поставкам Алтайский край, отгрузивший 146 тыс. т продукции, в том числе 50 тыс. т муки. Сибирская мука продолжает завоевывать мировой рынок, продукцию импортировали 20 стран, рекордные объемы закупок показали Китай, Монголия и Казахстан, отмечает центр. Впервые импортером сибирской муки стал Таиланд (23 т).

В целом в январе-июле Россия экспортировала свыше 740 тыс. т пшеничной и пшенично-ржаной муки, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Крупнейшим покупателем, как и в 2023 году, является Афганистан. За семь месяцев отгрузки туда увеличились более чем в пять раз, почти до 270 тыс. т. На втором месте Китай, нарастивший импорт в 1,7 раза, примерно до 80 тыс. т. Топ-3 импортеров замыкает Ирак, куда в январе-июле было отправлено более 68 тыс. т муки.

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