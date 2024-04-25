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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Хлебопекарная отрасль становится главным драйвером продуктовой инфляции в России

За первый квартал 2024 года цены на хлеб в ряде регионов страны поднялись примерно на треть

| Агроинвестор |

Затраты на логистику растут быстрее, чем стоимость сырья для производства хлеба
Затраты на логистику растут быстрее, чем стоимость сырья для производства хлеба

Хлебопекарная отрасль стала основным фактором, влияющим на продуктовую инфляцию в стране. Как пишет «Коммерсантъ», этот вопрос обсуждался на совещании в Минсельхозе, где приняли участие крупные производители. По словам одного из источников издания, за первый квартал 2024 года цены на хлеб в ряде регионов, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Свердловскую и Кемеровскую области, поднялись примерно на 30%.

В сообщении Минсельхоза говорится, что министерство следит за стоимостью социально значимых продуктов, включая хлеб, особенно внимательно. Отпускные цены на хлеб из пшеничной муки к середине апреля 2024 года в среднем составляют 62,6 руб./кг, а из ржано-пшеничной муки — 55,4 руб./кг. Министерство также заявило, что годовой рост отпускных цен на хлеб остается ниже уровня инфляции. По данным NTech, к концу 2023 года средняя цена хлебобулочных изделий по всей России составила 143 руб./кг по сравнению с 131 руб. в конце 2022-го. Согласно данным , потребительские цены на этот продукт с декабря прошлого года увеличились примерно на 2%.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев в разговоре с «Коммерсантом» сказал, что производители подняли отпускные цены на самые популярные виды хлеба в среднем на 10-15%. Он указал, что основной причиной повышения стало увеличение расходов на логистику, которая теперь составляет до 30% в общей себестоимости, хотя ранее такие значительные издержки несла закупка муки. Затраты на логистику растут быстрее, чем стоимость сырья для производства хлеба, подтвердил источник издания в отрасли. Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов сообщил, что в начале 2024 года средняя стоимость автомобиля «Газель» для доставки хлебобулочных изделий в сети составляла 3,4 млн руб., что почти вдвое больше, чем в 2021-м.  

Цены на хлеб в крупных торговых сетях значительно ниже средних по стране, сказал «» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. По его словам, средняя минимальная стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки в сетях-членах АКОРТ составляет 53 руб.кг, что на 43% ниже средней цены, зафиксированной Росстатом (93,3 руб./кг). Минимальная средняя цена на ржаной и ржано-пшеничный хлеб — 46,4 руб./кг, что на 41% дешевле, чем в среднем по стране (78,59 руб./кг). В годовом выражении минимальные розничные цены на пшеничный и ржаной хлеб в крупных торговых сетях на конец марта выросли на 4,64% и 6,29%, соответственно, что существенно ниже уровня инфляции.

По словам Караваева, с января по март текущего года минимальные розничные цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в сетях-членах АКОРТ увеличились на 4,6%, на хлеб из ржаной муки — на 0,85%. Закупочные оптовые цены производителей за тот же период поднялись на 6,32% и 2,92%, соответственно. «Торговля не перекладывает все бремя повышения цен поставщиками на потребителей, сдерживая рост стоимости у производителей на продукты первой необходимости, к которым относится и хлеб, за счет сокращения собственной рентабельности», — заверил собеседник «Агроинвестора». 

Летом 2023 года РБК со ссылкой на заявления производителей хлеба писал, что в условиях значительного роста себестоимости производства хлебозаводам становится все сложнее удерживать отпускные цены на хлеб. Увеличение стержневых прямых затрат, таких как основное сырье (мука), логистика и оплата труда рабочих, оказывает на них значительное воздействие. При этом это удорожание не связано с коммунальными платежами, арендной платой или импортными компонентами, которые не используются в дешевых массовых сортах хлеба. В крупнейшем хлебопекарном объединении производителей тогда заявляли, что отрасль испытывает катастрофический дефицит персонала, особенно производственных кадров.

Руководитель () Аркадий Злочевский ранее говорил, что высокий урожай зерна в сезоне-2023/24, рост цен на хлеб не остановит. А вице-президент Российского союза пекарей (РСП)  Сергей Краус в разговоре с «Парламентской газетой» отмечал, что стоимость всего сырья — не только муки, но и дрожжей, сахара и прочего — включая также упаковку, составляет около 30-40% от цены готовой продукции. Помимо стоимости сырья, по мнению Крауса, в цену хлеба и булочек, выставленных на прилавках магазинов, включаются расходы на приобретение и ремонт импортного оборудования на хлебопекарных предприятиях. Это означает, что при планировании ценовой политики необходимо учитывать также курс доллара. «Кроме того, есть расходы на логистику, топливо и другие аспекты. И, конечно же, торговая наценка, которая может колебаться от трех до 120% в зависимости от типа продукции, поставщика и других факторов», — говорил он изданию.

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