Хлебопекарная отрасль становится главным драйвером продуктовой инфляции в России

Затраты на логистику растут быстрее, чем стоимость сырья для производства хлеба mcx.ru

Хлебопекарная отрасль стала основным фактором, влияющим на продуктовую инфляцию в стране. Как пишет «Коммерсантъ», этот вопрос обсуждался на совещании в Минсельхозе, где приняли участие крупные производители. По словам одного из источников издания, за первый квартал 2024 года цены на хлеб в ряде регионов, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Свердловскую и Кемеровскую области, поднялись примерно на 30%.



В сообщении Минсельхоза говорится, что министерство следит за стоимостью социально значимых продуктов, включая хлеб, особенно внимательно. Отпускные цены на хлеб из пшеничной муки к середине апреля 2024 года в среднем составляют 62,6 руб./кг, а из ржано-пшеничной муки — 55,4 руб./кг. Министерство также заявило, что годовой рост отпускных цен на хлеб остается ниже уровня инфляции. По данным NTech, к концу 2023 года средняя цена хлебобулочных изделий по всей России составила 143 руб./кг по сравнению с 131 руб. в конце 2022-го. Согласно данным Росстата, потребительские цены на этот продукт с декабря прошлого года увеличились примерно на 2%.



Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев в разговоре с «Коммерсантом» сказал, что производители подняли отпускные цены на самые популярные виды хлеба в среднем на 10-15%. Он указал, что основной причиной повышения стало увеличение расходов на логистику, которая теперь составляет до 30% в общей себестоимости, хотя ранее такие значительные издержки несла закупка муки. Затраты на логистику растут быстрее, чем стоимость сырья для производства хлеба, подтвердил источник издания в отрасли. Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов сообщил, что в начале 2024 года средняя стоимость автомобиля «Газель» для доставки хлебобулочных изделий в сети составляла 3,4 млн руб., что почти вдвое больше, чем в 2021-м.



Цены на хлеб в крупных торговых сетях значительно ниже средних по стране, сказал «Агроинвестору» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. По его словам, средняя минимальная стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки в сетях-членах АКОРТ составляет 53 руб.кг, что на 43% ниже средней цены, зафиксированной Росстатом (93,3 руб./кг). Минимальная средняя цена на ржаной и ржано-пшеничный хлеб — 46,4 руб./кг, что на 41% дешевле, чем в среднем по стране (78,59 руб./кг). В годовом выражении минимальные розничные цены на пшеничный и ржаной хлеб в крупных торговых сетях на конец марта выросли на 4,64% и 6,29%, соответственно, что существенно ниже уровня инфляции.



По словам Караваева, с января по март текущего года минимальные розничные цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в сетях-членах АКОРТ увеличились на 4,6%, на хлеб из ржаной муки — на 0,85%. Закупочные оптовые цены производителей за тот же период поднялись на 6,32% и 2,92%, соответственно. «Торговля не перекладывает все бремя повышения цен поставщиками на потребителей, сдерживая рост стоимости у производителей на продукты первой необходимости, к которым относится и хлеб, за счет сокращения собственной рентабельности», — заверил собеседник «Агроинвестора».



Летом 2023 года РБК со ссылкой на заявления производителей хлеба писал, что в условиях значительного роста себестоимости производства хлебозаводам становится все сложнее удерживать отпускные цены на хлеб. Увеличение стержневых прямых затрат, таких как основное сырье (мука), логистика и оплата труда рабочих, оказывает на них значительное воздействие. При этом это удорожание не связано с коммунальными платежами, арендной платой или импортными компонентами, которые не используются в дешевых массовых сортах хлеба. В крупнейшем хлебопекарном объединении производителей тогда заявляли, что отрасль испытывает катастрофический дефицит персонала, особенно производственных кадров.



Руководитель Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский ранее говорил, что высокий урожай зерна в сезоне-2023/24, рост цен на хлеб не остановит. А вице-президент Российского союза пекарей (РСП) Сергей Краус в разговоре с «Парламентской газетой» отмечал, что стоимость всего сырья — не только муки, но и дрожжей, сахара и прочего — включая также упаковку, составляет около 30-40% от цены готовой продукции. Помимо стоимости сырья, по мнению Крауса, в цену хлеба и булочек, выставленных на прилавках магазинов, включаются расходы на приобретение и ремонт импортного оборудования на хлебопекарных предприятиях. Это означает, что при планировании ценовой политики необходимо учитывать также курс доллара. «Кроме того, есть расходы на логистику, топливо и другие аспекты. И, конечно же, торговая наценка, которая может колебаться от трех до 120% в зависимости от типа продукции, поставщика и других факторов», — говорил он изданию.



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