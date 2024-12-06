Владимир Путин поручил контролировать вопросы финансового обеспечения аграриев

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Президент Владимир Путин попросил профильные ведомства и главу правительства контролировать вопросы финансового обеспечения аграриев для проведения весенних полевых работ. «Нам сейчас нужно ни в коем случае не провалиться ни в чем. Нужно обеспечить своевременным финансированием весенние полевые работы», — сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.



При этом вице-премьер Дмитрий Патрушев в кулуарах Совета отметил, что ситуация с посевами озимых культур в этом году не очень хорошая, хотя и не критичная, пишет «Интерфакс». «Будущий урожай пока сложно прогнозировать, только отсеяли озимые. Они в не очень хорошем состоянии. Будем пересеивать яровыми», — добавил он, уточнив, что «никакой критичности» в этом не видит, «но надо работать с этим».



По данным Росгидромета, доля посевов озимых в плохом и невзошедшем состоянии в этом году составляет 37% против 4% год назад. Доля посевов в удовлетворительном состоянии увеличилась с 22% до 32%, в хорошем — упала с 74% до 32%. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее в ходе конференции «Свиноводство — 2024» сказал, что такой доли плохих и невзошедших посевов, как в этом сезоне, не было с 2003 года. Однако даже невзошедший росток теоретически еще может дать очень хороший результат, если повезет с погодой зимой и весной. «Здесь очень много "если", но, тем не менее, теоретически мы можем получить неплохой урожай», — считает он. Прогнозная «вилка» ИКАР по урожаю пшеницы в 2025 году — от менее 80 млн т до 84 млн т.



Патрушев напомнил, что для внутреннего потребления необходимо 90 млн т зерна в год. «Эту потребность мы точно закроем и будем еще экспортировать», — оценил вице-премьер. Россия уверенно занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в целом и первое — по поставкам пшеницы, напомнил Путин в ходе Совета. В 1988 году СССР импортировал почти 35 млн т зерна, а в 2023 году Россия поставила на внешние рынки 66 млн т, сравнил он, подчеркнув, что «это показатель, который лучше всего за себя говорит».



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