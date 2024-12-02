На субсидирование льготных кредитов выделят еще 57,5 млрд рублей

В этом году из федерального бюджета на субсидирование льготных кредитов было направлено более 266 млрд рублей Е. Разумный

На поддержку льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено более 57,5 млрд руб., соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении правительства. Уточняется, что средства пойдут на субсидирование не менее 41 тыс. льготных займов, предоставленных предприятиям АПК на производство и переработку сельхозпродукции.



«Это важнейшее решение. Нужно, чтобы предприятия и индивидуальные предприниматели могли и дальше успешно работать», — подчеркнул глава кабмина в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. В этом году из федерального бюджета на субсидирование льготных кредитов было направлено более 266 млрд руб. Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки ЦБ до 21%. Источником средств стал резервный фонд кабмина, уточняется в его сообщении.



По словам Мишустина, правительство последовательно оказывает помощь агросектору, реагируя на его запросы, решения о дополнительном финансировании позволят усилить позиции отечественных аграриев по целому ряду направлений. «Как отмечал президент, мы будем и дальше системно поддерживать агробизнес, помогать, в том числе малому, расти, расширять производство, активнее выходить на внешние рынки, — сказал Мишустин (цитата по стенограмме на сайте правительства). — Это также касается производителей и переработчиков агропромышленного комплекса. Для сохранения конкурентоспособности в этой сфере необходимы серьезные вложения, в том числе на приобретение необходимой техники. Чтобы нарастить объемы выпуска сельскохозяйственной продукции, бизнес получает льготные кредиты и соответствующие программы».



Также правительство направит почти 5 млрд руб. на субсидирование свыше 160 тыс. займов, которые были предоставлены в последние годы по программе сельской ипотеки. Все успехи агросектора, урожаи и рекорды — это заслуги людей, работающих в отрасли, подчеркнул Мишустин, и правительство продолжит комплексное развитие сельских территорий, создавая для них комфортные условия.



Кроме того, свыше 750 млн руб. будет направлено в 29 регионов на поддержку агрострахования для снижения издержек аграриев в чрезвычайных ситуациях. Для сельхозпроизводителей хорошим подспорьем являются договоры страхования с господдержкой, чтобы изменения ставок кредитных организаций не влияли на финансовую устойчивость агробизнеса, им будут предоставлены дополнительные средства, пояснил Мишустин. «Рассчитываем, что принятые меры помогут агропромышленному комплексу и дальше показывать высокую эффективность. Ведь именно его результаты — основа продовольственной безопасности нашей страны, когда у людей есть качественные и полезные отечественные продукты питания», — заключил глава правительства.



В начале ноября сообщалось, что правительство выделит дополнительно свыше 30 млрд руб. на субсидирование ранее выданных кредитов в АПК, чтобы обеспечить устойчивость сельхозпроизводителей. Это позволит профинансировать не менее 50 тыс. займов, которые уже были получены аграриями, оценивал Мишустин. «Рассчитываем, что это решение будет способствовать сохранению рентабельности как конкретных хозяйств, так и всей отрасли в целом», — говорил он на заседании кабмина. В середине октября «Агроинвестор» писал, что правительство направит дополнительно около 17,5 млрд руб. на поддержку льготного кредитования для аграриев, которые занимаются производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства. Глава правительства тогда уточнял, что эта мера позволит просубсидировать не менее 24 тыс. заемщиков.



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