Правительство выделит еще 17,5 млрд рублей на льготное кредитование

Правительство рассчитывает, что дополнительная поддержка улучшит финансовую устойчивость агросектора Е. Разумный

Правительство направит дополнительно около 17,5 млрд руб. на поддержку льготного кредитования для аграриев, которые занимаются производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. По его словам, эта мера позволит просубсидировать не менее 24 тыс. заемщиков. «Рассчитываем, что такой шаг улучшит финансовую устойчивость агросектора, чтобы он в будущем успешно выполнял задачи продовольственной безопасности, предоставляя нашим гражданам в первую очередь возможности самого широкого выбора качественных отечественных продуктов», — отметил глава кабмина.



Также Мишустин напомнил, что безусловным приоритетом является развитие сельских территорий и повышение качества жизни людей: ремонт и строительство школ, детских садов, поликлиник, создание современного комфортного жилья. «Один из ключевых инструментов для решения таких задач — это субсидирование займов для тех, кто живет за пределами городов. Можно принять участие в программе сельской ипотеки — по ставке, напомню, до 3%. Или взять льготный потребительский кредит на благоустройство дома, в том числе на подведение воды, газа», — рассказал премьер-министр.



За последние четыре года этой возможностью воспользовались свыше 160 тыс. заемщиков. Чтобы люди могли погашать ранее взятые займы без риска столкнуться с повышением процентных ставок с учетом повышения ключевой ставки Банка России, на льготное финансирование для сельских жителей правительство дополнительно выделит примерно 6,5 млрд руб.



В сентябре первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова говорила, что Минсельхоз ждет выделения дополнительных средств для субсидирования льготного кредитования в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Ранее ведомство сообщало, что выделение дополнительных субсидий на льготное кредитование аграриев в 2024 году не предусмотрено в связи с ограниченным объемом средств федерального бюджета, большим объемом принятых обязательств по субсидированию ранее заключенных льготных кредитов и повышением ключевой ставки Банка России до 19%. В этом году на субсидирование льготных кредитов в бюджете было предусмотрено 209 млрд руб., в том числе 28 млрд руб. — на новые краткосрочные кредиты.



По данным Минсельхоза на 15 октября, остаток субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам по планируемым к выдаче льготным краткосрочным кредитам, составил около 811,7 млн руб. В том числе на краткосрочные кредиты на развитие растениеводства — 319,7 млн руб., животноводства — 96,3 млн руб.



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