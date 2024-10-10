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Форум «Рынки зерна и масличных»

Михаил Мишустин: государство продолжит поддерживать агросектор

В 2025 году сельхозпроизводителям выделят 560 млрд рублей

| Агроинвестор |

К 2030 году объем производства российского АПК должен вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021-м
К 2030 году объем производства российского АПК должен вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021-м

В проекте федерального бюджета, который правительство внесло в Госдуму, в следующем году на господдержку АПК предусмотрено около 560 млрд руб. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин рассказал в ходе пленарного заседания «Российский агропром — 2030: пути достижения технологического лидерства» на выставке «Золотая осень». Государство продолжит поддерживать сельхозпроизводителей, заверил Мишустин.

Он подчеркнул, что ключевой механизм оценки эффективности агропромышленного комплекса — Доктрина продовольственной безопасности. «Ее выполнение — одна из основ нашего суверенитета, который нацелен также на повышение качества жизни наших граждан, на сбережение здоровья людей», — отметил Мишустин. По большинству показателей доктрины у нас положительная динамика, в том числе по сахару, масложировой продукции, картофелю, молоку. «Все это сделано в условиях беспрецедентных санкций», — напомнил глава правительства.

Таких результатов удалось добиться как благодаря усилиям бизнеса, так и за счет господдержки: льготных кредитов и лизинга, грантов. «При необходимости вводим регулирование в интересах наших аграриев, в том числе устанавливаем временные ограничения на вывоз за рубеж нужных им товаров: ГСМ, минеральных удобрений», — рассказал Мишустин. Кроме того, напомнил он, государство поддерживает развитие села, благодаря чему за последние четыре года там было реконструировано около 2 тыс. объектов социальной инфраструктуры, а сельской ипотекой со ставкой 3% воспользовались более 150 тыс. семей.

Он напомнил, что в соответствии с задачей, поставленной президентом Владимиром Путиным, к 2030 году объем производства российского АПК должен вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт — увеличится в полтора раза. Такие ориентиры определены в новом национальном проекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который стартует со следующего года с учетом полученных ранее результатов и практики использования действующих инструментов.

В числе приоритетных направлений работы на ближайшие годы — внедрение биотехнологий, выпуск российских ветпрепаратов, техники и оборудования, подготовка квалифицированных кадров, генетика и селекция. Мишустин подчеркнул, что сохраняется мера поддержки в виде возмещения почти 50% понесенных затрат на селекционно-семеноводческие центры. «Также будем наращивать разработку вакцин и ветпрепаратов. Предприятиям, которые их разрабатывают, будет предоставлен доступ к льготным инвестиционным кредитам, чтобы уже к 2030 году обеспечить аграриев российскими лекарствами для ветеринарного применения», — отметил он. Предстоит также улучшить положение дел с оснащением пищевых производств. К 2030 году доля отечественного оборудования для предприятий по переработке молока должна составлять почти 80%. Особое внимание в проекте будет уделяться кадрам. По словам Мишустина, уже сейчас бизнес активно включается эту работу. Так, с 1 сентября сельхозпредприятия открыли около 4 тыс. агроклассов в школах.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе пленарного заседания напомнила, что целевые производственные показатели на 2030 год по зерну и зернобобовым составляют 170 млн т. По молоку заложен объем производства в 38,5 млн т. «Это хорошая задача — на 5 млн т увеличить производство и еще заместить личные подсобные хозяйства, которые у нас выбывают каждый год», — отметила Лут. Кроме того, есть отдельное поручение президента к 2028 году достичь полной самообеспеченности по яблокам. Также в ближайшие шесть лет будет уделять особое внимание овцеводству, аквакультуре. «К 2030 году мы должны ежегодно выращивать больше 600 тыс. т рыбы», — сказала она.

Кроме того, перед сельхозпроизводителями стоит задача через шесть лет нарастить экспорт до $55,2 млрд. «Это очень сложная задача, потому что в этом году у нас, например, плохая ситуация с ценами — они очень низкие на мировом рынке. И хотя мы идем с опережением по экспорту в физических объемах — они выше прошлого года, в долларовом эквиваленте мы пока отстаем от прошлогодних показателей, но стремимся снизить это отставание», — поделилась Лут.

В то же время, бизнес должен не только демонстрировать рост объемов, но и быть успешным, то есть зарабатывать, чтобы был процесс реинвестиций, подчеркнула она. «Инвестиции — это источник нашего развития и достижения всех показателей, которые нам устанавливает президент», — добавила Лут. Поэтому важно уделять внимание повышению эффективности агробизнеса. В числе основных направлений повышения эффективности сельхозпроизводства она выделила цифровизацию, технологическое лидерство, работу с кадровым потенциалом.

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