Финансирование аграрной госпрограммы может снизиться в 1,6 раза

На льготное кредитование в следующем году планируется направить 94 млрд рублей против 219 млрд рублей в 2024-м А. Гордеев

Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 2025 году запланировано в объеме 266,9 млрд руб., в 2026-м — 273,8 млрд руб., в 2027-м — почти 277 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета, который правительство внесло в Госдуму. В этом году финансирование госпрограммы, согласно сводной бюджетной росписи на 1 сентября, составит 420 млрд руб. В том числе на реализацию федеральных проектов внутри программы в следующем году предусмотрено 227,3 млрд руб. против 380,3 млрд руб. в 2024-м. В следующие два года на них могут выделить 234,9 млрд руб. и 237,2 млрд руб.



Больше всего средств — 101,1 млрд руб. — в следующем году может получить федеральный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК», правда, это более чем вдвое меньше, чем в 2024-м (227,6 млрд руб.). В 2026-м на этот проект в бюджете заложено 117 млрд руб., в 2027-м — 114 млрд руб. В том числе на льготное кредитование в 2025 году планируется направить 94 млрд руб. против 219 млрд руб. в 2024-м. В 2026 году запланировано 112,8 млрд руб., в 2027-м — 110,6 млрд руб.



На федеральный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация АПК» предполагается выделить 94,3 млрд руб. в 2025 году (в 2024-м — 82,8 млрд руб.), и по 79,9 млрд руб. в следующие два года. Объем финансирования нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в 2025 году составит 14,7 млрд руб., в следующие два года — 15,6 млрд руб. и 16,8 млрд руб.



На национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в следующем году могут направить 8,9 млрд руб., в 2026-м — 14,8 млрд руб., в 2027-м — 19,4 млрд руб. На федеральный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» в следующие три года предусмотрено по 3,7 млрд руб. против 4,5 млрд руб. в 2024-м. На проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» - около 3,2 млрд руб. в 2025-м и по 2,9 млрд руб. в следующие два года. В 2024-м объем поддержки составляет почти 3,5 млрд руб.



Субсидии на поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования составят 49,4 млрд руб. в 2025 году и по 48,9 млрд руб. в 2026 и 2027 году. На создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 2025 году запланировано 7 млрд руб.



На комплексы процессных мероприятий в следующем году планируется выделить 38,9 млрд руб. (в 2024-м — 39 млрд руб.), в том числе около 22 млрд руб. — на обеспечение деятельности Минсельхоза и подведомственных организаций, 16,9 млрд руб. — на организацию ветеринарного и фитосанитарного надзора.



Финансирование нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в 2025 году снизится до 4,5 млн руб. против 75,7 млн в 2024-м. В 2026 и 2027 годах выделение средств не запланировано. Объем средств на создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного АПК также уменьшится — с 1,08 млрд руб. в этом году до 582,3 млн руб. в 2025-м. В следующие два года финансирование не предусмотрено. На развитие сельского туризма в 2025 году, как и в 2024-м, предполагается направить 700 млн руб., затем сумма уменьшится до 630 млн руб.



Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» в 2025 году запланированы в объеме 21,8 млрд руб., в 2026-м — 20,4 млрд руб., в 2027-м — 18,2 млрд руб. В этом году на программу предусмотрено около 17,7 млрд руб. На реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в следующем году планируется выделить 108,8 млрд руб. против 70,1 млрд руб. в 2024-м. В 2026 году предусмотрено финансирование на уровне 95,8 млрд руб., в 2027-м — 89 млрд руб.



На прошлой неделе министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам говорила, что господдержка сельского хозяйства в 2025 году в проекте федерального бюджета предусмотрена в размере 500 млрд руб., но Минсельхоз рассчитывает довести ее до уровня 2024 года — 560 млрд руб.



Исполнение бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026-м и 1,1% в 2027-м. Проект бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, который подразумевает, что в 2025—2027 годах динамика роста ВВП будет находиться на умеренной траектории в 2,5-2,8%. Доходы бюджета в 2025 году составят 40,3 трлн руб., в 2026 году — 41,8 трлн руб., в 2027-м — 43,2 трлн руб. Расходы запланированы на уровне 41,5 трлн руб., 44 трлн руб. — в 2026 году, 45,9 трлн руб. — в 2027-м.



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