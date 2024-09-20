Минсельхоз рассчитывает на рост производства сырого молока почти до 39 млн тонн к 2030 году

Производство товарного молока в январе-августе 2024 года выросло на 2,1% к уровню 2023-го Т. Кулистикова

Производство сырого молока к 2030 году должно увеличиться до 38,9 млн т, по сравнению с 2021 годом прирост составит 6,5 млн т. Об этом рассказала начальник отдела молочно-мясного скотоводства и биотехнологии Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Ольга Ласточкина, выступая на пленарной секции «Молочная страна: планы и факты» в рамках II Всероссийского молочного форума регионов. Ласточкина отметила, что Минсельхоз постоянно совершенствует меры поддержки отрасли с учетом текущей ситуации, пишет MilkNews.



«Треть молока в России производится в хозяйствах населения, поэтому с 2023 года мы ввели господдержку на килограмм сырья для самозанятых, при этом субсидируется только то молоко, реализация которого подтверждена через “Меркурий”, то есть попало на переработку. Мы ввели повышающие коэффициенты для субъектов, у которых средний надой молока в сельхозорганизациях больше 7 тыс. кг», — рассказала Ласточкина. С 2024 года министерство компенсирует 30% капитальных затрат при строительстве молочных комплексов (ранее — 25%), однако это касается только проектов от 1 тыс. скотомест. Кроме того, для регионов, у которых есть кормовая база и которые обеспечат прирост производства молока, будут применяться повышающие коэффициенты: возмещение составит до 42% капитальных затрат на строительство. Также вводится поддержка до 50% возмещения на приобретение оборудования при модернизации производства. По итогам первого полугодия производство молока в сельхозорганизациях выросло на 3,5%, а в КФХ и хозяйствах населения, наоборот, идет снижение. «Но пока мы перекрываем потребности и обеспечиваем наших переработчиков молока», — уточнила Ласточкина.



По данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), производство товарного молока в январе-августе 2024 года, по предварительным оценкам, выросло на 2,1% к уровню 2023-го, до 17,9 млн т. Традиционно в сельскохозяйственных организациях рост выше — на 3,6% (+472 тыс. т), до 13,6 млн т. Темпы увеличения производства замедляются, отмечает гендиректор Союза Артем Белов. В 2023-м по итогам восьми месяцев фиксировался прирост производства товарного молока на 4,9%, в том числе в сельхозорганизациях — на 6,4%. «Темпы прироста производства снижаются, в первую очередь, у малых и средних сельхозпредприятий. Эта тенденция будет сохраняться и в долгосрочной перспективе — с рынка уходят слабые игроки и личные подсобные хозяйства», — рассказал эксперт «Агроинвестору».



Основной причиной замедления темпов развития отрасли в 2024 году является трансформация финансово-экономических условий сельхозпроизводства в 2023—2024 годах. «Рост себестоимости в 2023-м на фоне падения цен на молоко привел к снижению рентабельности и, как следствие, ускоренной выбраковке коров и сокращению поголовья: сегодня в сельхозорганизациях поголовье коров остается ниже уровня прошлого года на 3,3%, или 105 тыс. голов. Вместе с тем, стоимость новых инвестиционных проектов, реализация которых могла бы улучшить ситуацию и восстановить поголовье коров, за последние годы существенно увеличилась, осложнился физический доступ к оборудованию и технике», — перечисляет Белов.



Кроме того, в 2024 году из-за повышения ключевой ставки ЦБ значительно выросла стоимость заемных средств как для строительства новых комплексов, так и для поддержки функционирования действующих ферм (модернизация) и ведения операционной деятельности (текущее обслуживание, ремонт и прочее). При этом государственная поддержка уже не покрывает растущие расходы, ставки даже по льготным кредитам поднялись более чем в два раза, и даже на таких условиях средств катастрофически не хватает, обращает внимание глава «Союзмолоко».



По итогам 2023-го, количество вновь созданных и модернизированных скотомест оказалось минимальным с 2016 года и составило 87,9 тыс. «Также оказался минимальным за последние пять лет прирост поголовья коров за счет создания новых и модернизации действующих молочных комплексов и был близок к минимальному прирост производства товарного молока за счет создания и модернизации ферм, — продолжает Белов. — При этом ежегодные объемы инвестиций в 2022—2023 годах вышли на исторический максимум — 152 млрд руб. и 162 млрд руб. в год соответственно, что говорит о существенном повышении инвестиционной емкости реализуемых проектов в молочном скотоводстве и замедлении инвестиционной активности», — отмечает Белов.



В Союзе видят риски снижения инвестиционной активности, если ключевая ставка сохранится на том же уровне и при этом не будут выделены дополнительные средства для льготного финансирования сектора и компенсации капитальных затрат. «С учетом роста внутреннего потребления и амбициозных экспортных планов увеличение сырьевой базы сегодня становится основной задачей для индустрии. Это требует дополнительного внимания и финансового стимулирования со стороны государства как в сырьевом секторе, так и тесно с ним связанном перерабатывающем секторе, прежде всего, в сегменте производства тех категорий молочных продуктов, по которым сохраняется зависимость от импорта и которые имеют высокий экспортных потенциал, — сливочное масло и сухие молочные продукты», — подчеркивает Белов.



«Союзмолоко» оценивает необходимый ежегодный объем инвестиций в сырьевой сектор молочной отрасли на период до 2030-го на уровне около 245 млрд руб. в год, из которых примерно 165 млрд руб. в год будут направлены непосредственно на производство товарного молока, еще около 80 млрд руб. в год — на развитие селекционно-племенной работы и разведение товарного поголовья крупного рогатого скота. «Потребность в средствах федерального бюджета на поддержку механизма льготного кредитования на новые кредиты, по оценкам Союза, составит около 11 млрд руб. в год, на возмещение части прямых понесенных затрат — около 10 млрд руб. в год», — приводит данные Белов. При этом важно обеспечить стабильность условий ведения деятельности — условий оказания поддержки, фискальной и административной нагрузки, условий ведения внешнеторговой деятельности, добавляет он.



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