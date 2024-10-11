Минпромторг выделит более 2 млрд рублей на субсидирование скидок на сельхозтехнику

В производстве и продажах сельхозтехники по итогам восьми месяцев наблюдается спад «Ростсельмаш»

Минпромторг увеличит финансирование программы субсидирования скидок на российскую сельхозтехнику (программа №1432) на 2,2 млрд руб. к уже выделенным 8 млрд руб. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов сказал на заседании совета Госдумы по развитию сельскохозяйственного машиностроения в России. По оценкам министерства, выделение дополнительных средств позволит поставить аграриям еще около 2,7 тыс. единиц техники на льготных условиях, сообщает «Интерфакс».



Алиханов отметил, что в производстве и продажах сельхозтехники по итогам восьми месяцев наблюдается спад. Основная причина — снижение закупочных цен на зерновые, что негативно отражается на платежеспособности аграриев. Ситуацию ухудшают и ставки по коммерческим кредитам — они варьируются от 21% до 26%. «По льготным кредитным программам они составляют где-то 11%, что, конечно, намного лучше, чем без господдержки. Но все равно эти ставки выше, чем льготные ставки прошлогоднего уровня», — цитирует Алиханова «Интерфакс».



В ходе заседания совета он также рассказал, что со следующего года механизм поддержки может быть скорректирован: планируется выделить приоритетные виды техники для субсидирования скидки. «И, во-вторых, предлагаем проводить отбор, исходя из наиболее высоких показателей по продажам, обязательств по инвестированию и уровню роботизации и локализации производства, которые достигли заводы», — добавил Алиханов.



Ранее производители сельхозтехники неоднократно говорили об исчерпании лимитов по программе №1432, включая этот фактор в число причин негативной динамики на рынке. По последним данным «Росспецмаша», в январе-июле продажи локальной сельхозтехники на рынке сократились на 10,9% год к году, до 127,7 млрд руб. Производство большинства видов техники сократилось в натуральном выражении. Так, выпуск зерноуборочных комбайнов снизился на 9%, до 3,68 тыс. штук, тракторов — на 22,3%, до 2,62 тыс. штук, сеялок — на 22,4%, до 2,48 тыс. штук. Отгрузки этих видов техники на внутренний рынок упали на 19,6%, 4,1% и 17% соответственно.



Заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин говорит, что дополнительное финансирование позитивно повлияет на экономику производителей сельскохозяйственной техники. «У нас объем субсидий по уже заключенным договорам составляет 13,7 млрд руб., и недофинансирование приводит к тому, что производители (техники) сокращают свои инвестиционные программы, меньше вкладывают в создание новых и развитие существующих моделей техники», — прокомментировал он «Агроинвестору», добавив, что дополнительное финансирование частично помогло бы решить эти проблемы. Однако, продолжает он, выделение 2,2 млрд руб. не позволит в полной мере компенсировать уже предоставленные скидки.



По мнению Максимкина, для фундаментального восстановления спроса, во-первых, ежегодное финансирование программы должно составлять 20 млрд руб. в 2025—2030 годах (не менее 10% от объема отгрузок российских производителей сельхозтехники на внутренний рынок). Во-вторых, нужно принять меры для повышения доходности сельхозпроизводителей в части создания условий для роста цен на зерно на внутреннем рынке. «Чтобы это сделать, на наш взгляд, необходимо либо снизить экспортную пошлину на сельхозпродукцию, либо отменить ее на пять лет, поскольку столь высокий размер пошлины оказывает негативное влияние на ценовую конъюнктуру на рынке зерна внутри страны», — заключил Максимкин.



Впрочем, по мнению председателя правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александра Алтынова, программа больше поддерживает экономику заводов, чем стимулирует спрос. «Вряд ли скидка в 10% — настолько определяющий фактор для аграриев», — сказал он «Коммерсанту». По словам Алтынова, при текущих ставках по кредитам сельхозпроизводители скорее направят вырученные от продажи средства на снижение долговой нагрузки, чем на обновление парка техники.



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