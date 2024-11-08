Правительство добавит свыше 30 млрд рублей на субсидирование кредитов в АПК

Льготное кредитование по‑прежнему остается востребованной мерой у аграриев Pixabay

Чтобы обеспечить устойчивость сельхозпроизводителей, правительство выделит дополнительно свыше 30 млрд руб. на субсидирование ранее выданных кредитов в АПК, сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. По его словам, это позволит профинансировать не менее 50 тыс. займов, которые уже были получены аграриями. «Рассчитываем, что это решение будет способствовать сохранению рентабельности как конкретных хозяйств, так и всей отрасли в целом», — добавил он.



«У нас действует гибкий, ориентированный на запросы комплекса механизм предоставления аграриям финансирования. Мы субсидируем целый ряд кредитных программ, делая доступными займы по льготной ставке для длительных инвестиционных проектов и на короткий срок, — напомнил глава кабмина. — Важно, чтобы эти возможности были у агропромышленного сектора и дальше, несмотря на повышение ключевой ставки Банка России с начала текущего года».



Льготное кредитование по‑прежнему остается востребованной мерой у аграриев, отметила на заседании министр сельского хозяйства Оксана Лут. «В этом году общая сумма одобренных льготных кредитов на проведение именно сезонных полевых работ составила более 300 млрд руб., что примерно соответствует уровню прошлого года», — привела данные она.



В середине октября «Агроинвестор» писал, что правительство направит дополнительно около 17,5 млрд руб. на поддержку льготного кредитования для аграриев, которые занимаются производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства. Мишустин оценивал, что эта мера позволит просубсидировать не менее 24 тыс. заемщиков. В сентябре первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова говорила, что Минсельхоз ждет выделения дополнительных средств для субсидирования льготного кредитования в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. В сентябре ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19%, в октябре — до 21%. В начале года ставка составляла 16%.



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