Минсельхоз: субсидии по программе 1432 нужно перераспределить на другие механизмы

За период реализации постановления 1432 производство сельхозтехники в России выросло в восемь раз Е. Разумный

Министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью «Ведомостям» сказала, что субсидии, заложенные на программу №1432 (субсидирование производителей сельхозтехники, которые продают ее аграриям со скидкой), нужно перераспределить на иные механизмы поддержки спроса на сельхозтехнику и законодательно закрепить их целевой характер — зафиксировать, что субсидия может быть потрачена только на покупку отечественной сельхозтехники. По ее словам, Минсельхоз и Минпромторг уже обсуждают такую стратегию.



Заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин обращает внимание, что программа 1432 более эффективна по сравнению с другими механизмами поддержки спроса на сельхозтехнику российского производства, в том числе льготным лизингом и льготным кредитованием. По расчетам ассоциации, при объеме финансирования программы в 20 млрд руб., сельхозпроизводителям будет поставлено 28420 единиц техники, по льготному лизингу при таком же объеме финансирования — 3270 единиц техники, по льготному кредитованию 9908 единиц. «Если мы сопоставим эти данные, то поймем, что программа эффективнее льготного лизинга в девять раз и льготного кредитования — в три раза. При этом от Минсельхоза не приводится никаких данных, почему программа неэффективна», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Максимкин напоминает, что за период реализации постановления 1432, с 2013 по 2023 год производство сельхозтехники в России выросло в восемь раз и в 2023-м в стоимостном выражении составило 271,1 млрд руб. против 33,7 млрд руб. в 2013-м. «Программа позволяет заводом осуществлять инвестиции в строительство новых производственных площадок, модернизацию. У нас очень много примеров. В частности, в этом году “Ростсельмаш” открыл новый тракторный завод, новое производство коробок передач. ПТЗ в 2019 году открыл новый завод по выпуску коробок передач. “Пегас-Агро” в 2022 году запустил ультрасовременный завод по производству опрыскивателей. Новые цеха были открыты “Рубцовским заводом запасных частей” в Алтайском крае», — перечисляет он. Реализация подобных проектов не останавливается: ПТЗ строит завод по производству мостов, «Лилиани» - предприятие по выпуску бункеров-перегрузчиков, «Коблик Групп» возводит завод по производству прицепов и перегрузчиков, привел данные Максимкин.



Только за последние пять лет — с 2019 по 2023 годы — объем инвестиций в реализацию подобных проектов превысил 38 млрд руб., а с 2023 года по конец октября 2024-го заводы поставили в серийное производство 114 новых моделей и модификации сельскохозяйственной техники: шесть зерноуборочных комбайнов, один самоходный кормоуборочный комбайн, три трактора для сельского хозяйства, два самоходных опрыскивателя, 102 прицепные навесные сельхозмашины, рассказывает Максимкин. «Компании занимаются интеллектуализацией техники — можно сказать, что российские комбайны сейчас буквально напичканы электроникой, там есть множество различных электронных систем автоуправления и агрономических сервисов», — добавляет он, подчеркивая, что все это реализуется благодаря постановлению 1432.



Сельхозпроизводителям за период реализации программы — с 2013 года по 1 октября 2024-го — было поставлено 176700 единиц сельхозтехники, уточняет эксперт. У всех других механизмов поддержки этот показатель в разы меньше. «Механизм эффективен, он создавался не один год», — акцентирует Максимкин. Он напоминает, что, по сути, по программе аграриям субсидируют от 10% до 15% стоимости техники в зависимости от региона.



У постановления 1432 есть и другие преимущества. Оно контролирует цены на сельхозтехнику — ее производители могут поднимать их ежегодно только на индекс цен производителей промышленной продукции (ИЦП), который утверждается правительством, при этом цены на сельхозтехнику ежегодно размещаются на сайте Минсельхоза. По данным российских предприятий, цены на тракторы «Ростсельмаш» в 2024 году не изменились, хотя себестоимость трактора выросла на 13%. Цены на тракторы Петербургского тракторного завода в 2024 году увеличилась на 5%, а себестоимость — на 8%, сравнивает Максимкин. Эти же данные подтверждаются в рамках мониторинга цен на сельхозтехнику, который проводят Минпромторг и ФАС. То есть, при повышении себестоимости российские заводы или не меняют цены, или корректируют их в пределах ИЦП, который в этом году составил 6,4%.



Кроме того, программа сглаживает негативное влияние снижения платежеспособного спроса аграриев на темпы обновления парка сельхозтехники, продолжает Максимкин. «Допустим, когда мы наблюдаем неблагоприятную ценовую конъюнктуру на рынке зерна, и доходы сельхозпроизводителей сокращаются, то, получая скидку на технику, они имеют возможность по льготным ценам эту технику приобрести», — поясняет он. Кроме того, эта программа создает защиту для российских производителей техники. Еще один эффект программы — возможность для аграриев снижать стоимость тела лизинга и кредита на размер скидки при приобретении ее с использованием данных финансовых инструментов.



У программы также есть мультипликативный и межотраслевой эффект: с одной стороны, повышается производительность аграриев благодаря использованию современной, новой, энергонасыщенной техники российского производства, с другой — растет выпуск сельхозмашин, увеличиваются объемы приобретения сельхозмашиностроительными предприятиями компонентов для сельхозтехники и растет производство компонентов в России, добавляет Максимкин. В целом, по оценкам «Росспецмаш», программа также эффективна для бюджетов всех уровней. «Мы видим, что при субсидировании по постановлению 1432 на рубль субсидии в бюджеты всех уровней поступает 2,03 руб. налогов. То есть бюджетная эффективность программы составляет 203%», — оценивает Максимкин.



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