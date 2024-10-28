Минсельхоз оценил нехватку тракторов и комбайнов

Ежегодно нужно обновлять около 10% парка имеющихся самоходных машин и других видов техники Pixabay

Дефицит тракторов в российском АПК составляет 65 тыс. штук, комбайнов — 34 тыс., оценил Минсельхоз в проекте изменений в Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России на период до 2030 года. Вносящий их проект распоряжения правительства размещен на сайте ведомства и портале проектов нормативных правовых актов. Существенный прирост объемов производства продукции АПК обуславливает необходимость учета наличия и степени износа основных фондов в отрасли на текущий момент и в долгосрочной перспективе и необходимость государственной поддержки на их обновление, говорится в документе.



Сейчас сезонные полевые работы механизированы, но для их выполнения в агротехнологические сроки парк тракторов должен составлять 494,3 тыс. единиц, комбайнов — 176,5 тыс. единиц. По данным на 1 августа 2024 года, у сельхозпроизводителей было 429,5 тыс. тракторов, 127,1 тыс. зерноуборочных и 15,1 тыс. кормоуборочных комбайнов, сравнило ведомство.



При этом доля тракторов, которые используются более 10 лет, составляет около 53%, зерноуборочных комбайнов — 45%, кормоуборочных комбайнов — 44%. «Для сохранения темпов обновления парка техники и снижения доли техники, эксплуатируемой свыше 10 лет, требуется ежегодное обновление на уровне 10% от числа имеющихся в наличии самоходных машин и других видов техники», — считает министерство.



Вместе с тем, Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой изучить последствия возможного повышения утилизационного сбора на самоходную сельхозтехнику, пишет «Коммерсант». Как сказано в обращении, регулятор ранее отмечал негативное влияние на инфляцию повышения утильсбора на легковые автомобили, в случае с сельхозтехникой его увеличение повлечет рост цен на каждом этапе производства сельхозпродукции. АСХОД предупреждает о возможном усугублении ситуации с нехваткой сельхозтехники, снижении рентабельности аграриев и дальнейшем спаде спроса на новую технику. По данным источника издания, власти рассматривают вариант утверждения долгосрочной шкалы индексации утильсбора на сельхозтехнику до 2030 года.



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