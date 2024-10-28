разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Минсельхоз оценил нехватку тракторов и комбайнов

Доля тракторов, которые используются более 10 лет, составляет около 53%

| Агроинвестор |

Ежегодно нужно обновлять около 10% парка имеющихся самоходных машин и других видов техники
Ежегодно нужно обновлять около 10% парка имеющихся самоходных машин и других видов техники

Дефицит тракторов в российском АПК составляет 65 тыс. штук, комбайнов — 34 тыс., оценил в проекте изменений в Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России на период до 2030 года. Вносящий их проект распоряжения правительства размещен на сайте ведомства и портале проектов нормативных правовых актов. Существенный прирост объемов производства продукции АПК обуславливает необходимость учета наличия и степени износа основных фондов в отрасли на текущий момент и в долгосрочной перспективе и необходимость государственной поддержки на их обновление, говорится в документе.

Сейчас сезонные полевые работы механизированы, но для их выполнения в агротехнологические сроки парк тракторов должен составлять 494,3 тыс. единиц, комбайнов — 176,5 тыс. единиц. По данным на 1 августа 2024 года, у сельхозпроизводителей было 429,5 тыс. тракторов, 127,1 тыс. зерноуборочных и 15,1 тыс. кормоуборочных комбайнов, сравнило ведомство.

При этом доля тракторов, которые используются более 10 лет, составляет около 53%, зерноуборочных комбайнов — 45%, кормоуборочных комбайнов — 44%. «Для сохранения темпов обновления парка техники и снижения доли техники, эксплуатируемой свыше 10 лет, требуется ежегодное обновление на уровне 10% от числа имеющихся в наличии самоходных машин и других видов техники», — считает министерство.

Вместе с тем, Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой изучить последствия возможного повышения утилизационного сбора на самоходную сельхозтехнику, пишет «Коммерсант». Как сказано в обращении, регулятор ранее отмечал негативное влияние на инфляцию повышения утильсбора на легковые автомобили, в случае с сельхозтехникой его увеличение повлечет рост цен на каждом этапе производства сельхозпродукции. АСХОД предупреждает о возможном усугублении ситуации с нехваткой сельхозтехники, снижении рентабельности аграриев и дальнейшем спаде спроса на новую технику. По данным источника издания, власти рассматривают вариант утверждения долгосрочной шкалы индексации утильсбора на сельхозтехнику до 2030 года.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024
Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным

«Агротехника и технологии»

Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным
«Агроинвестор» №10, октябрь 2024

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2024
Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК

«Агроинвестор»

Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК
Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна

«Агроинвестор»

Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна