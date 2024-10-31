Владимир Путин: доля сельского населения составила 25,1%

Объем финансирования госпрограммы за счет федерального бюджета за 2020-2024 годы составил 263 млрд рублей SMARTMONEY

Доля сельского населения в общей численности населения России не падает и на 1 января 2024 года составляла 25,1% при плановом значении 25%, это говорит о том, что программа комплексного развития сельских территорий в целом работает, и село развивается. Об этом президент Владимир Путин сказал в ходе совещания с членами правительства. Однако, несмотря на увеличение объемов финансирования, из-за удорожания сокращается количество реализуемых в рамках госпрограммы проектов, обратил внимание он. «Здесь нужно выделять приоритеты, нужно всем вместе — и правительству, и регионам — поработать над тем, чтобы по необъективным обстоятельствам цены не задирались ни по одному из проектов, которые реализуются на селе», — подчеркнул глава государства.



Устойчивое развитие сельских территорий является одним из ключевых направлений Доктрины продовольственной безопасности. Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется с 2020 года по поручению президента. За прошедшее время инфраструктурными проектами было охвачено почти 12 тыс. населенных пунктов и 40% сельского населения, сообщила в ходе совещания министр сельского хозяйства Оксана Лут. К концу этого года будет создано и модернизировано около 5 тыс. объектов социальной, жилищной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также выполнено более 13 тыс. проектов благоустройства территории, привела данные она.



В рамках направления «Современный облик сельских территорий» создано 248 школ, 155 детских садов, 66 фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, поликлиник, 338 домов культуры, 1190 объектов инженерной инфраструктуры, включая 660 объектов водоснабжения и водоотведения и почти 2 тыс. км сельских дорог, перечислила Лут. «В рамках проектов по благоустройству создаются новые спортивные площадки, детские игровые зоны, общественные пространства, проводится уличное освещение», — рассказала министр. Также, по ее словам, свыше 185 тыс. семей смогли приобрести новое комфортное жилье, в том числе за счет сельской ипотеки, это примерно 11 млн кв. м за пять лет. Также все активнее для улучшения жилищных условий на селе используется коммерческий найм жилья, позволяющий выстраивать долгосрочные отношения сотрудников и работодателей на селе.



Объем финансирования госпрограммы за счет федерального бюджета за 2020-2024 годы составил 263 млрд руб., также в нее было вложено 17 млрд руб. со стороны бизнеса. На следующий год законопроектом о федеральном бюджете предусмотрено 108 млрд руб., на 2026-2027 годы — еще 185 млрд руб., что, по оценке Минсельхоза, позволит дополнительно реализовать еще около 3 тыс. проектов в рамках направления «Современный облик сельских территорий». Лут также добавила, что с 2025 года госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» начнет работать в четырех новых регионах.



Учитывая поставленные задачи по увеличению сельхозпроизводства на 25% к 2030 году и агроэкспорта в полтора раза, важно сохранять кадры на селе и в АПК, подчеркнула Лут. Сейчас в отрасли работает около 6 млн человек, однако даже крупные холдинги с конкурентоспособной оплатой труда сталкиваются с проблемой нехватки кадров, что в итоге влияет на темпы производства, отметила глава агроведомства. В связи с этим одной из важнейших задач Минсельхоз считает формирование системы подготовки кадров с обеспечением необходимого качества жизни на сельских территориях. «Базовое звено этой цепочки, конечно, это агротехнологические классы, которые должны находиться преимущественно в сельских школах», — пояснила Лут. В этом году в пилотном режиме ряд таких агроклассов уже начал работу в сельских школах, к 2030 году планируется создать порядка 18 тыс. таких агроклассов по всей стране.



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