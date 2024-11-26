Минсельхоз рассчитывает на увеличение финансирования госпрограммы развития села

Объем привлеченных частных инвестиций в развитие инфраструктуры на селе превысил 17 млрд рублей Pixabay

Минсельхоз рассчитывает, что финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий в 2025 году увеличится до 115 млрд руб., хотя изначально в проекте федерального бюджета на нее было предусмотрено 108 млрд руб. Об этом глава ведомства Оксана Лут сказала на заседании совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации, пишет «Интерфакс». «Одним из важнейших условий полноценной реализации мероприятий программы является объем финансирования. С 2020 года (год начала реализации программы) он составил почти 263 млрд руб.», — отметила она.



По словам Лут, в мероприятиях по реализации программы активно участвует бизнес и работники из других сфер, в том числе промышленности и услуг, социальной сферы. «За все время, включая текущий год, объем привлеченных частных инвестиций в развитие инфраструктуры на селе превысил 17 млрд руб.», — уточнила министр.



Программа стала ключевым инструментом в развитии сельских территорий, за время ее реализации было построено и приобретено свыше 11 тыс. кв. м жилья, что позволило улучшить жилищные условия более 185 тыс. семей. К концу года будет создано и модернизировано около 5 тыс. объектов социальной, жилищной и транспортной инфраструктуры, а также выполнено более 13 тыс. проектов по благоустройству территорий. За годы реализации программы на селе было создано 248 школ, 155 детских садов, 66 фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий и поликлиник, 338 домов культуры, проложено почти 2 тыс. км сельских дорог, перечислила Лут.



При этом первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин в ходе заседания обратил внимание, что в современных экономических условиях механизм льготного ипотечного кредитования стал менее привлекательным для работников АПК и социальной сферы села в связи с низким уровнем их доходов, кроме того, нет комплексных проектов жилищной застройки сельских территорий. Также он обратил внимание на недостаточный уровень развития инженерной инфраструктуры сел и благоустроенности домовладений, в том числе по части водоснабжения села, низкую доступность социальных услуг и проблемы транспортного обслуживания населения. По его мнению, эти проблемы во многом приводят к оттоку кадров из АПК. Согласно презентации Минсельхоза, в 2023 году число занятых в отрасли сократилось на 200 тыс. человек, доля молодых кадров из 6 млн работающих в сельском хозяйстве составляет всего 9%.



В конце октября президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства отметил, что доля сельского населения в общей численности населения России не падает и на 1 января 2024 года составляла 25,1% при плановом значении 25%. Это говорит о том, что программа комплексного развития сельских территорий в целом работает, и село развивается. Однако, несмотря на увеличение объемов финансирования, из-за удорожания сокращается количество реализуемых в рамках госпрограммы проектов, обращал внимание глава государства.



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