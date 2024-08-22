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РСХБ: прирост сельского населения поможет решить демографические задачи

В прошлом году естественный прирост сельского населения был зафиксирован в 12 регионах

| Агроинвестор |

Доля сельского населения с 2019 года оценивается на уровне 25%
Доля сельского населения с 2019 года оценивается на уровне 25%

В среднесрочной перспективе прирост сельского населения поможет решить демографические задачи России, считают аналитики Россельхозбанка (). Согласно исследованию, результаты которого пресс-служба банка предоставила «», в пяти из восьми федеральных округов индекс рождаемости в селах выше, чем в городах.

Так, в Южном федеральном округе суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) на селе составляет 1,38, тогда как в городе — 1,36; в Северо-Кавказском округе — 1,98 против 1,49; в Сибири — 1,92 против 1,32; в Дальневосточном округе — 1,88 против 1,42; на Урале 1,88 против 1,54. Более высокий коэффициент рождаемости делает сельские территории важным фактором демографического и территориального развития страны, подчеркивают аналитики.

По итогам прошлого года естественный прирост сельского населения был зафиксирован в 12 регионах, подсчитали аналитики Россельхозбанка. Причем, обращают внимание они, позитивную динамику показали не только традиционно аграрные регионы, но и более урбанизированные территории. Лидером по увеличению сельского населения стал Северо-Кавказский федеральный округ (+12% к уровню 2022 года).

При этом показатели естественной убыли сельского населения сокращаются в Московской, Калужской, Калининградской, Ленинградской, Тюменской областях, а также в республиках Алтай, Татарстан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария. Сельское население в этих регионах устойчиво увеличивается с 2020 года, отмечают аналитики Россельхозбанка. По их оценкам, прирост сельского населения (с учетом миграционного и естественного прироста) в этих регионах к 2030 году может составить 6,4%. Такая динамика будет обеспечена освоением новых благоприятных в природном, социальном и экономическом отношениях сельских территорий, созданием и развитием сельских агломераций, реализацией программы комплексного развития сельских территорий.

Благодаря развитию инфраструктуры и улучшению социально-экономических условий жизни на селе сельский уклад жизни постепенно сближается с городским, также повышается благосостояние сельских жителей, говорит управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова. «Стоит отметить, что в регионах, сопредельных с крупными агломерациями, основной вклад в естественный прирост сельского населения будет также вносить высокий миграционный уровень среди людей, которые сами выбрали жизнь за городом», — добавляет она.

Согласно указу президента Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», одна из целей — обеспечение устойчивого роста численности населения страны. В том числе суммарный коэффициент рождаемости должен увеличиться до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036-му. В прошлом году он составил 1,41 в среднем по стране, в том числе 1,36 среди городского населения и 1,57 — среди сельского.

Между тем, согласно среднему варианта демографического прогноза , численность постоянного населения России без учета новых территорий будет сокращаться и к 2030 году по сравнению с 2023-м снизится почти на 3,2 млн человек, до 142,25 млн. Нижний вариант прогноза допускает падение численности населения до 142 млн человек. Согласно высокому варианту прогноза, в 2030 году население составит 145,45 млн человек. По данным статведомства на начало этого года, численность населения составляла 146,1 млн человек без учета новых регионов. Доля сельского населения с 2019-го оценивается на уровне 25%, до этого в течение 10 лет она составляла 26%, с 1996 по 2008 год — 27%.

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