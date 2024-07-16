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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Кадровое обеспечение АПК — важнейшая задача государства, науки и бизнеса

Для ее решения необходим комплексный подход к управлению человеческим капиталом и развитию сельских территорий

| «Агроэкспорт» |

Задача по увеличению аграрного экспорта требует обеспечения отрасли квалифицированными специалистами, способными как производить конкурентоспособную на внешних рынках продукцию, так и эффективно ее реализовывать. Использование современных методов производства, управления и продвижения невозможно без опережающего формирования кадрового потенциала по всей цепи создания стоимости.

Для современного АПК, с одной стороны, характерно стремительное развитие технологий, а с другой, — динамичное изменение спроса и потребительских предпочтений. Это обуславливает необходимость постоянного совершенствования системы аграрного образования, программ переподготовки, стажировки и повышения квалификации, информационного сопровождения отрасли, а также привлечения в индустрию специалистов, обладающих инновационными знаниями и навыками.

«Агропромышленный комплекс сегодня — это локомотив российской экономики и динамично развивающаяся отрасль с серьезными задачами в рамках национальных целей развития. Мы понимаем задачи по увеличению объемов производства продукции АПК на 25%, а по экспорту — в 1,5 раза к 2030 году. Ключевые факторы такого роста — это, во-первых, кадровое обеспечение и условия для качественной кадровой ротации в отрасли и, во-вторых, создание решений в области технологического суверенитета», — отмечает ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников.

Россия уже долгие годы удерживает лидерство на мировом рынке пшеницы, входит в число крупнейших поставщиков подсолнечного масла, наращивает поставки рыбы, кондитерских изделий, молочной продукции, особенно сыров и мороженого, подчеркивает президент ГК «» Штефан Дюрр: «С имеющимися ресурсами и колоссальной поддержкой государства у нас есть все шансы войти в тройку мировых поставщиков продовольствия. Причем не только сырья, но и продукции с высокой добавленной стоимостью. Столь амбициозные задачи, стоящие перед отраслью, требуют высококлассных специалистов, способных эти задачи решать. АПК нужны не только агрономы, животноводы, механизаторы. Сегодня отрасли не обойтись без аналитиков и специалистов по внешнеэкономической деятельности, агрокибернетиков и робототехников».

России относится к вопросу подготовки кадров для АПК как к первоочередной задаче. Министерство является учредителем 46 вузов и 17 организаций дополнительного профессионального образования. 40 вузов реализуют программы среднего профессионального образования, и практически во всех высших учебных заведениях реализуются программы дополнительного профессионального образования.

В 2019 году в рамках соглашения между Минсельхозом России и МГИМО была создана кафедра «Международные аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе». За прошедшие годы кафедра стала лидирующим образовательным центром, предоставляющим образование в сфере мировой торговли сельскохозяйственной продукцией. Следующим этапом развития кафедры стало появление на ее базе в 2023 году Института мировых аграрных рынков (ИМАР) МГИМО в рамках государственной программы поддержки вузов «Приоритет 2030». «Необходимо обеспечить долгосрочное присутствие российской продукции на ключевых рынках дружественных стран, заложить фундамент для осуществления стабильных и ритмичных поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Чтобы достичь этих целей, нужны квалифицированные специалисты, обладающие комплексным пониманием специфики международных отношений и зарубежных рынков продовольствия и сельскохозяйственного сырья», — отмечает руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов. Сегодня ИМАР не только входит в число ключевых образовательных центров в сфере внешнеэкономической деятельности, но и является площадкой для обмена компетенциями между представителями науки, государственных органов и бизнеса.

Отечественные компании активно участвуют как в разработке образовательных программ и совершенствовании материально-технической базы учебных заведений, так поднятии имиджа и популяризации сельскохозяйственной отрасли среди молодежи. «“” всегда понимала важность работы с кадрами. Мы активно взаимодействуем с вузами и студентами, потому что образование — один из столпов, на котором строится будущее всей отрасли», — акцентирует Штефан Дюрр. При этом поиск талантливых кадров ведется еще в детском возрасте. «Так, первое знакомство с сельским хозяйством у детей может состояться на экскурсиях по фермам “”. Следующий этап — проект “Агроклассы” для учеников, планирующих поступать в аграрные вузы. Студентов высших и средних учебных заведений, причем не только профильных, мы уже много лет принимаем на практику: из 7 тыс. студентов, побывавших у нас, 1,2 тыс. стали нашими сотрудниками», — рассказывает президент «». Кроме того, в компании разработан комплекс корпоративных программ, предоставляющих возможность сотрудникам повышать компетенции и реализовывать профессиональные амбиции.

В корпоративные образовательные проекты на постоянной основе реализуются с 2006 года. По словам руководителя службы управления персоналом компании Анастасии Наурузовой, в их числе — программы «Кадровый резерв», «Молодой специалист» и другие: «С учетом текущей ситуации одной из ключевых стала программа переквалификации персонала. В нее входят направления, отобранные в зависимости от степени востребованности узконаправленных специалистов в компании. Благодаря комплексному подходу нам удается закрывать потребность в сотрудниках любого уровня на 70-80% из внутреннего резерва».

Одновременно компаниям приходится бороться с распространенным стереотипным мнением, что сельское хозяйство — отсталая, низкоэффективная и малопрестижная отрасль. Однако подобные утверждения уже давно не соответствуют действительности, говорит исполнительный директор Константин Корнеев. «Современное сельское хозяйство сочетает в себе и традиционные агротехнологии, и высокотехнологичные решения, и эффективно с ними работать могут только специалисты с хорошим уровнем базового образования и обширным практическим опытом», — обращает внимание он. Например, в сфере международной торговли от специалистов требуется не только знание технических аспектов осуществления экспортной деятельности, но и культурных ценностей той или иной страны, особенностей поведения и мышления ее жителей. «Сегодня без таких знаний невозможно выстроить долгосрочные отношения с зарубежным партнером», — уверен Константин Корнеев.

Вследствие растущей междисциплинарности происходит размытие границ АПК как отрасли, продолжает директор института аграрных исследований НИУ ВШЭ Надежда Орлова. «Ядро ключевых технологий и компетенций, создающих основной объем добавленной стоимости, все более концентрируется в наукоемких секторах, непосредственно не связанных с сельскохозяйственной деятельностью — это генетика и селекция, IT и ГИС-технологии, промышленный дизайн, инжиниринг и др. В новом технологическом укладе глобальный АПК перестает быть изолированным сектором и становится частью продовольственной, энергетической и других систем, а также новой модели биоэкономики, при этом не самой большой. Это непосредственно определяет и новое понимание рынка профессионального труда в АПК», — отмечает Надежда Орлова.

По ее словам, реагирование на дефицит кадров в АПК должно быть заключено в трех ключевых элементах. Первый — это система долгосрочного кадрового планирования и аудита движения рабочей силы. Второй — выстраивание модели непрерывного профессионального образования в течение всей жизни. И третий элемент модели реагирования — решение задач реабилитации сельских районов и повышение их привлекательности для жизни и работы. Таким образом, задача кадрового обеспечения АПК может быть решена только в рамках комплексного подхода к управлению человеческим капиталом и пространственному развитию сельских территорий, комментирует Надежда Орлова: «Именно это отличает агарный сектор от других отраслей экономики, где решение проблемы дефицита кадров может опираться только на модернизацию системы профессионального образования и повышения квалификации».

Владимир Ситников среди основных инструментов развития кадрового потенциала АПК выделяет систему ранней профориентации; быстрое насыщение рынка труда готовыми специалистами — выпускниками современных программ среднего профессионального образования; сборку новых образовательных программ высшего образования в формате «отраслевой вуз + бизнес», «отраслевой вуз + классический», «отраслевой + отраслевой», «вуз + научная организация».

Например, на базе ИМАР МГИМО внедряются новые программы обучения в сфере внешнеторгового регулирования, международного права, деятельности международных институтов, маркетинга продуктов питания, «зеленого» аграрного производства и ESG. При этом в рамках разработки и реализации своих программ институт стремится к сотрудничеству с российскими аграрными вузами, а также привлекает к образовательному процессу специалистов из ведущих компаний-производителей и экспортеров продукции АПК.

«Одной из ключевых задач работы института является трансляция современных знаний о национальных, отраслевых и международных практиках построения аграрного бизнеса, интегрированного в международную торговлю. ИМАР становится все более востребованной коммерческими и государственными структурами в условиях активного расширения экспорта продукции АПК и интеграции российских аграрных компаний в международную деятельность», — акцентирует Дмитрий Краснов.

Подробнее о трендах мирового рынка АПК, в том числе о развитии аграрного образования в мире и в России, можно будет ознакомиться во втором выпуске Ежегодного доклада «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК 2023/24». Издание готовится «Агроэкспортом» и МГИМО совместно с ведущими компаниями АПК и экспертами и будет презентовано в июле 2024 года. Доклад создан в рамках государственной программы «Приоритет 2030» и представляет анализ актуальных трендов на мировых аграрных рынках. Один из разделов Ежегодника посвящен кадровому обеспечению АПК.

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