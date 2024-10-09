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Минсельхоз рассчитывает на использование цифровых финансовых инструментов при экспорте

Они могут облегчить расчеты за продукцию в условиях санкций

| Агроинвестор |

Цифровая валюта может стать перспективным инструментом для международных расчетов
Цифровая валюта может стать перспективным инструментом для международных расчетов

возлагает надежды на использование цифровых финансовых инструментов при оплате продукции АПК. Об этом в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, сейчас для решения проблем с оплатой агроведомство использует в том числе расчеты в национальных валютах — 17% всего оборота оплачивается таким образом, пишет «Парламентская газета».

Директор по стратегии ИК «» Ярослав Кабаков говорит, что цифровая валюта может стать перспективным инструментом для международных расчетов в аграрном мире, особенно в условиях конкуренции. По его словам, преимущества ее использования заключаются в упрощении транзакций с партнерами из дружественных стран и снижении зависимости от доллара. Однако сложности могут возникнуть с правовым регулированием, стабильностью собственных валют и технологиями интеграции в постоянно действующие финансовые системы.

Первый заместитель гендиректора по экономике и финансам «» Станислав Варич считает, что расчеты с помощью цифровых финансовых инструментов (ЦФА) — это ближайшее будущее. Уже сейчас группа компаний «» использует цифровые финансовые активы (ЦФА) для привлечения финансирования. Но для трансграничных расчетов, безусловно, основной вопрос — это нормативное регулирование в странах-участниках. По его словам, сейчас использование существующих инструментов, например, криптовалют, несет значительные риски, поскольку многие вопросы находятся в «серой зоне» законодательства. «Уже сейчас ведется масштабная работа государственных органов, чтобы сделать цифровые валюты полноценным средством платежа. Из рисков основной — обеспечение безопасности расчетов и хранения, но по сути для конечного пользователя механизм не должен отличаться от традиционных безналичных расчетов», — прокомментировал «» Варич.

Глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская также считает, что цифровая валюта — это неизбежное будущее. «В любом случае ее придется осваивать, но здесь есть нюанс в следующем: если говорить про сельское хозяйство, то финансовые инструменты развиты не очень хорошо <...>. Системы финансового и цифрового учета у нас не находятся на столь высоком уровне, чтобы иметь возможность осваивать альтернативные варианты валют», — добавляет она. По мнению Романовской, для многих отраслей цифровая валюта стала уже нормой, что также скажется и на более консервативных сферах бизнеса.

В то же время директор по IT холдинга-экспортера Павел Конев обращает внимание на то, что цифровые финансовые активы — это российское правовое поле, и в нем те же риски по трансграничным платежам, что и при расчетах рублями. А сегмент стран и контрагентов, готовых рассчитываться за поставки в рублях, рынком уже охвачен. «С сентября этого года у ЦБ появилась возможность создавать Экспериментальный правовой режим для использования криптовалюты в трансграничных расчетах, в том числе в отрасли сельского хозяйства. Потенциально это может улучшить ситуацию с платежами, но, мы думаем, что использование криптовалюты будет происходить в очень ограниченном пилотном режиме. Наша компания обладает сильной финансовой экспертизой и готова включиться в такой эксперимент», — прокомментировал «» Конев. Он также обращает внимание на то, что в разных странах совершенно разное регулирование по данному инструменту, а где-то криптовалюта вообще вне правового поля. Поэтому потребуются встречные шаги от регуляторов из дружественных стран, заинтересованных в таком пилотном взаимодействии.

Закон, который разрешает российским импортерам и экспортерам использовать цифровые финансовые активы во внешнеторговой деятельности, вступил в силу в марте. «Использование цифровых активов для обслуживания внешнеторговых операций поможет российским импортерам и экспортерам активнее работать с дружественными странами», — сообщал в своем Telegram-канале глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он также отмечал, что такой подход частично способен смягчить воздействие санкций на Россию.

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