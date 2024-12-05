Сельхозпроизводители предпочитают быстрее продать товар и положить деньги на депозит Freepik.com

Производители зерна меняют стратегию продаж: если раньше они предпочитали придерживать запасы, ожидая более высоких цен, то в этом сезоне стимулы к хранению снизились, и они стремятся быстрее реализовать продукцию. Об этом рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на XVI Международной научно-практической конференции «Свиноводство — 2024».



По оценкам ИКАР, урожай зерна в этом году составил 125 млн т, из которых 81,8 млн т пшеницы, 16,7 млн т ячменя и 12,8 млн т кукурузы. «Мы в этом сезоне придумали специальный термин “компактный урожай” зерновых. То есть, катастрофы никакой нет, но нет и показателей, близких к рекордным», — отметил Рылько.



Самая главная особенность сезона, по словам эксперта, — рекордные темпы экспорта в его первой половине. «Вывозится большой объем пшеницы, отгрузки ячменя и кукурузы не рекордные, но и урожай их небольшой», — пояснил он. С июля по ноябрь текущего года было экспортировано порядка 24,6 млн т пшеницы, что составляет 59% от экспортного потенциала агрокультуры. Для сравнения, сезоном ранее за этот период было отгружено лишь 23,3 тыс. т агрокультуры — 43% от экспортного потенциала. При этом, обращает внимание Рылько, нельзя сказать, что экспорт идет на фоне высоких мировых цен и высоких доходов наших производителей пшеницы. Возникает вопрос, почему на фоне компактного урожая и относительно низких мировых цен Россия отгружает рекордный объем, сказал он.



Эксперт считает, что ответ — в сочетании трех факторов. Первый — это ожидание экспортерами очень компактной экспортной квоты во второй половине сезона. Второй фактор — переменная экспортная пошлина, которая в сочетании с квотами отбивает интерес аграриев хранить продукцию, ведь чем выше внутренняя цена, тем выше пошлина. «Так было в течение последних двух сезонов, но аграрии все равно по инерции предпочитали “сидеть” в товаре. Но в этом году добавился фактор высоких ставок по депозитам, которые выше официальной инфляции. Поэтому сейчас сельхозпроизводителю стало более интересно продать зерно побыстрее, положить деньги на депозит под 18-24% и забыться до начала следующего сезона», — рассуждает Рылько. Третий фактор — это изменения в составе экспортеров — их стало больше, и конкуренция за товар усилилась.



В результате запасы зерна у сельхозпредприятий на 1 ноября были на среднемноголетнем уровне в целом по стране, тогда как предыдущие два сезона они были очень высокими. Однако, подчеркнул эксперт, ситуация с запасами существенно различается от региона к региону. «Если мы разделим страну на две части — Европейскую и все, что находится за Уралом — то увидим, что в первой запасы, мягко говоря, компактные и даже низкие. Особенно они низкие в Центре. При этом рекордно высокие запасы наблюдаются за Уралом и в Сибири. В восточной части страны высокий урожай очень тяжело реализовать», — обратил внимание Рылько, тем более что качество урожая там хромает.



Что касается цен на зерно, то, поскольку в Центре был низкий урожай, а в целом по стране он компактный, к тому же рекордный объем вывезен, в том числе из Центра, стоимость пшеницы в макрорегионе находится уже на локальном максимуме, а ячменя и кукурузы — на абсолютном максимуме на конец ноября-начало декабря.



Состояние озимых в этом году тоже оставляет желать лучшего: доля полей в плохом состоянии, по данным Росгидромета, рекордно высокая — 37%. Однако, уверен Рылько, эта ситуация поправима: при благоприятной зиме, а также продолжительной и мягкой весне даже те посевы, которые вошли в зиму в плохом состоянии, могут выправиться и дать неплохой урожай. Поэтому пока в ИКАР не исключают, что урожай пшеницы может составить 84 млн т, хотя прогнозная «вилка» велика. Озимые не столько в рекордно плохом, сколько в рекордно неопределенном состоянии, уточняет Рылько



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