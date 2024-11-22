«СовЭкон»: внутренние цены на пшеницу будут находиться под давлением

Аналитики центра оценивают экспортный потенциал по пшенице в ноябре на уровне 4 млн тонн Pixabay

Внутренние цены на пшеницу на фоне вялой экспортной активности в краткосрочной перспективе, вероятно, будут находиться под давлением, считает аналитический центр «СовЭкон». По состоянию на 13 ноября средние цены на пшеницу 4-го класса впервые с середины октября показали отрицательную динамику, снизившись на 100 руб., до 14850 руб./т ($151/т). Аналитики связывают это с уменьшением котировок в южных регионах.



На Юге цены на пшеницу за прошлую неделю сократились на 400 руб., до 15650 руб./т ($158/т), это самый низкий показатель с конца сентября, говорится в сообщении центра. Основным фактором снижения цен в ключевом экспортном регионе могло стать ослабление спроса на пшеницу со стороны экспортеров, считает «СовЭкон». Аналитики центра оценивают экспортный потенциал по пшенице в ноябре на уровне 4 млн т против 5,5 млн т месяцем ранее.



Котировки пшеницы в Центре к 13 октября выросли на 350 руб., до 14200 руб./т ($145/т). «Поддержку котировкам пшеницы в неюжных регионах оказывал сильный спрос со стороны внутренних покупателей, преимущественно животноводов», — поясняют аналитики. Экспортные котировки на российскую пшеницу на прошлой неделе сократились на $3,5 до $228-230/т FOB.



Аналитический центр «Русагротранса» ранее сообщал «Агроинвестору», что внутренний рынок пшеницы на прошлой неделе укреплялся: на Юге цены на пшеницу 4-го класса прибавили 100 руб. и достигли 15,4-15,7 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — увеличились на 650 руб., до 15,5-15,7 тыс. руб./т, в Поволжье — таже на 650 руб., до 15-15,5 тыс. руб./т. Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре оставались около $226/т FOB, с поставкой в декабре — $230/т FOB. При этом аналитики повысили прогноз экспорта пшеницы в ноябре с 4,6 млн т до 5 млн т.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина ранее говорила «Интерфаксу», что цены производителей на зерно в России имеют разнонаправленную динамику. На Юге и в Поволжье они снизились, в Центре зафиксирован рост. В долларовом эквиваленте цены опустились до $151,4 за тонну со $157/т в начале месяца. «Но стоит отметить положительную динамику относительно прошлого сезона. Год назад цена составляла $129 за тонну», — сравнивала она. По прогнозу Тюриной, экспорт пшеницы в ноябре может составить 4,8 млн т — на треть больше, чем в ноябре прошлого года. По итогам пяти месяцев сезона может быть вывезено 30 млн т зерна, включая 26,7 млн т пшеницы.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

