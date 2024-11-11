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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Экспортные цены на российскую пшеницу снова снизились

Внутренние цены на прошлой неделе росли

| Агроинвестор |

Прогноз экспорта пшеницы в ноябре с учетом стран ЕАЭС остается прежним − 4,55 млн тонн
Прогноз экспорта пшеницы в ноябре с учетом стран ЕАЭС остается прежним − 4,55 млн тонн

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре на прошлой неделе снизились на $1, до $226/т FOB, с поставкой в декабре — на $2, до $230/т FOB, сообщили «Агроинвестру» в аналитическом центре ». Французская пшеница подешевела на $4, до $238/т, германская и американская стали дороже на $1 — $250/т и $258/т соответственно.

Биржевой рынок пшеницы на прошлой неделе двигался без выраженной динамики, отметили аналитики, однако вышедший в пятницу отчет Минсельхоза США оказал повышательное воздействие на рынок из-за снижения оценок урожая кукурузы и сои в сезоне-2024/25 в США до уровней ниже ожиданий. Так, прогноз по кукурузе уменьшен с 386,18 млн т в октябре до 384,64 млн т, по сое — со 124,7 млн т до 121,42 млн т.

Также были снижены прогнозы урожая пшеницы в Аргентине (с 18 млн т до 17,5 млн т), Бразилии (с 9 млн т до 8,5 млн т) и ЕС (со 123 млн т до 122,6 млн т). Существенно повышен прогноз урожая в Казахстане — с 16 млн т до 18 млн т, что в целом не привело к уменьшению прогноза мирового производства, напротив, оценка была повышена — со 794,1 млн т до 794,7 млн т.


Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на прошлой неделе составили 17,3-17,6 тыс. руб./т без НДС, что примерно соответствует уровням предыдущей недели. Цены на малой воде повысились на 500 руб., до 16,2 тыс. руб./т. В прошлом году цены составляли 14,5 тыс. руб./т и 12,15 тыс. руб./т соответственно, сравнили аналитики. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге снизились на 200 руб., до 17,7-18,3 тыс. руб./т. Текущие заявки на отгрузку зерна в глубоководных портах по данным на 7 ноября составляют 3,76 млн т, включая 3,61 млн т пшеницы. Прогноз экспорта пшеницы в ноябре с учетом стран ЕАЭС остается прежним − 4,55 млн т против 3,49 млн т в ноябре прошлого года.

Внутренние цены на пшеницу 4-го класса на Юге прибавили 200 руб. и достигли 15,4-15,6 тыс. руб./т (без НДС, EXW элеватор), в Центре рост был на уровне 100 руб., до 14,8-15,2 тыс. руб./т, в Поволжье — 300 руб., до 14,4-14,8 тыс. руб./т. В Сибири закупочные цены на пшеницу 3-го класса в зависимости от региона колеблются от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб./т (без НДС, EXW элеватор). Большой разброс цен обусловлен существенными различиями в качестве по регионам и даже по зонам внутри регионов, обеспеченности мукомольных предприятий зерном и возможностях по хранению у сельхозпроизводителей.

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