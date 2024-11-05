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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу продолжили снижаться

Биржевой рынок пшеницы на прошлой неделе менялся незначительно

| Агроинвестор |

Цены на пшеницу в глубоководных портах выросли на 250 рублей
Цены на пшеницу в глубоководных портах выросли на 250 рублей

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре на прошлой неделе снизились на $5, до $227/т FOB, сообщили «» в аналитическом центре «». При этом цены предложений формировались на уровнях $230-235/т. Цена на французскую пшеницу ослабла на $1, до $242/т (-/т), германская и американская подешевела $4, до $249/т и $257/т соответственно.

Биржевой рынок пшеницы на прошлой неделе менялся незначительно. Алжир приобрел 480-600 тыс. т пшеницы из Восточной Европы и Прибалтики с поставкой в декабре, Иордания — 60 тыс. т, вероятно, румынской пшеницей с поставкой в первой половине января, Тунис — 75 тыс. т дурума с поставкой с 20 ноября по 25 декабря.

На этой неделе Египет (GASC) закупил 290 тыс. т украинской, румынской и болгарской пшеницы по $273-275,3/т C&F ($252,5-261/т FOB) с поставкой с 25 ноября по середину декабря. В пересчете на FOB Новороссийск без учета дополнительных затрат цена закупки составила около $232/т, что соответствует ценам спроса на декабрь, сравнили аналитики.

Цены на пшеницу с 12,5% протеина в российских глубоководных портах выросли на 250 руб., до 17,4-17,5 тыс. руб./т без НДС, поскольку падение цен на предыдущей неделе не нашло отклика у продавцов, отмечают аналитики «». Цены на малой воде упали на 1,3 тыс. руб., до 15,7 тыс. руб./т на фоне снижения активности закупок. В прошлом году цены составляли 14,4 тыс. руб./ т на глубокой воде и 12,1 тыс. руб./т на малой. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге уменьшились на 200 руб. и составили 18-18,4 тыс. руб./т.

Цены на пшеницу 4-го класса в Центральной России на неделю выросли на 600 руб., до 14,8-15 тыс. руб./т (без НДС, EXW элеватор), на Юге — прибавили 50 руб., до 15,1-15,6 тыс. руб./т. В Поволжье цены остались без изменений на уровне 14,1-14,5 тыс. руб./т. В Сибири закупочные цены на пшеницу 3-го класса составляли 13-15 тыс. руб./т (без НДС, EXW элеватор).

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