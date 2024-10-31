«СовЭкон» понизил прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне-2024/25

Традиционным фактором скорого замедления отгрузок станет сезонное ухудшение погоды в Черном море с ноября и закрытие речной навигации Pixabay

Аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2024/25 с 47,6 млн т до 45,9 млн т. Этот объем может стать самым низким показателем вывоза с 2021/22 сельхозгода, когда на внешние рынки было отгружено 33,4 млн т пшеницы. Экспорт пшеницы ожидается ниже показателей последних лет на фоне ухудшения видов на урожай и экспортных ограничений, говорится в сообщении центра.



Ухудшение видов на урожай продолжает оказывать давление на объемы экспорта. Ранее «СовЭкон» понизил прогноз валового сбора пшеницы в этом году с 82,9 млн т до 81,5 млн т на фоне резкого падения урожайности в Сибири. В прошлом году в стране было собрано 92,8 млн т агрокультуры. Другим ограничением для российского экспорта может стать повышение вывозных пошлин на пшеницу. Ставка пошлины с 30 октября по 6 ноября составляет 2228 руб./т, тогда как месяцем ранее она была на уровне 1246 руб./т, сравнили аналитики. В ближайшие недели ставка продолжит расти на фоне рекомендаций чиновников повысить экспортные цены, прогнозирует «СовЭкон».



В середине октября Минсельхоз на закрытом заседании попросил экспортеров не продавать пшеницу по цене ниже $250/т FOB на международных тендерах, писал Reuters со ссылкой на источники. Ценовые консенсус-индикативы для российской пшеницы с протеином 12,5%, опубликованные Союзом производителей и экспортеров зерна (ранее — Союз экспортеров зерна), на октябрь — $240/т, на ноябрь — $245/т. На прошлой неделе, по данным аналитического центра «Русагротранса» экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре снизились на $4,5, до $232/т FOB.



Также, по мнению аналитиков «СовЭкона», на объемах поставок скажется ограничение продаж российской пшеницы иностранными посредниками: это приведет к сворачиванию бизнеса значительной части мелких и средних трейдеров, организующих поставки внутри страны. Союз производителей и экспортеров зерна ранее назвал 13 стран, куда российское зерно и зерновая продукция будут поставляться напрямую, без иностранных посредников. Российские экспортеры взяли на себя обязательство не предоставлять российское зерно по сделкам «backing» иностранным победителям тендеров, исходят из принципа «российское зерно должно поставляться потребителям только российскими экспортерами», сообщал Союз. Минсельхоз поддержал его инициативу по развитию прямых продаж на экспорт, минуя трейдеров и посредников из третьих стран.



Кроме того, традиционным фактором скорого замедления отгрузок станет сезонное ухудшение погоды в Черном море с ноября и закрытие речной навигации, добавляет «СовЭкон». «Ожидаемое замедление темпов экспорта вкупе со снижением активности средних и мелких экспортеров будет оказывать давление на внутренние котировки», — считают аналитики центра. По их прогнозу, экспорт пшеницы в октябре составит 5 млн т после 5,1 млн т в сентябре. Экспорт ячменя в октябре оценивается на уровне 200 тыс. т (400 тыс. т в сентябре), кукурузы — в 200 тыс. т (300 тыс. т).



Аналитический центр «Русагротранса» ранее на этой неделе повысил прогноз экспорта пшеницы в октябре с 5,53 млн т до 5,9 млн т (с учетом стран ЕАЭС), что является историческим рекордом для месячного вывоза и существенно превышает прошлогодний уровень в 5,12 млн т. Предыдущий рекорд месячного экспорта был в августе 2024 года и составил 5,65 млн т. В целом по итогам июля-октября отгрузки пшеницы из России могут составить около 20,8 млн т, что выше рекордного уровня аналогичного периода прошлого года, когда было экспортировано 20,2 млн т. В ноябре поставки пшеницы на внешние рынки также, скорее всего, превысят прошлогодний уровень в 3,49 млн т и составят 4,6-4,8 млн т (с учетом ЕАЭС), прогнозируют аналитики «Русагротранса».



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