«Русагротранс» повысил прогноз экспорта пшеницы в ноябре

Внутренний рынок пшеницы продолжил укрепляться Flickr.com

Прогноз экспорта пшеницы в ноябре повышен с 4,6 млн т до 5 млн т, из которых отгружено уже 2,5 млн т, сообщили «Агроинвстору» в аналитическом центре «Русагротранса». Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре на прошлой неделе оставались около $226/т FOB, с поставкой в декабре — $230/т FOB. Цена на французскую и германскую пшеницу опустилась на $12, до $226/т и $238/т соответственно, американская подешевела на $11, до $247/т.



Биржевой рынок пшеницы падал под влиянием укрепления доллара и благоприятной погоды на Великих равнинах США, однако в конце недели перешел к укреплению. Индекс доллара закрыл прошлую неделю на 13-месячном максимуме, что снижает конкурентоспособность американского экспорта, отмечают аналитики. Благодаря дождям и аномально теплой погоде в США состояние озимой пшеницы там продолжает улучшаться. По данным на 17 ноября, доля посевов озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии по сравнению с предыдущей неделей увеличилась с 44% до 49%. В то же время во Франции возобновились дожди, что затруднит окончание сева озимой пшеницы и уборки кукурузы.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах увеличились на 100 руб., до 17,5-17,6 тыс. руб./т без НДС. Цены на малой воде остались на уровне 16,2 тыс. руб./т. В прошлом году цены составляли 14,25 тыс. руб./т на глубокой воде и 12,15 тыс. руб./т — на малой, сравнили аналитики «Русагртранса». Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге выросли на 350 руб., до 18,1-18,6 тыс. руб./т.



Внутренний рынок пшеницы продолжил укрепляться. На Юге цены на пшеницу 4-го класса прибавили 100 руб. и достигли 15,4-15,7 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — увеличились на 650 руб., до 15,5-15,7 тыс. руб./т, в Поволжье — таже на 650 руб., до 15-15,5 тыс. руб./т. В Сибири закупочные цены на пшеницу 3-го класса в зависимости от региона оставались в диапазоне от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб. за тонну.



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