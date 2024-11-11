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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Минсельхоз США понизил прогноз урожая зерна в России

Прогноз экспорта пшеницы остался без изменений

| Агроинвестор |

Корректировка прогнозов основана на официальных оперативных данных Минсельхоза России о ходе уборочной кампании
Корректировка прогнозов основана на официальных оперативных данных Минсельхоза России о ходе уборочной кампании

в ноябрьском обзоре понизил прогноз урожая пшеницы в России на 0,5 млн т, до 81,5 млн т (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов). В том числе валовой сбор озимой пшеницы может составить 57,5 млн т, как и в предыдущем прогнозе, потенциал производства яровой пшеницы уменьшен до 24 млн т. Оценка средней урожайности по сравнению с октябрем понижена на 0,02 т, до 2,91 т/га, в том числе средний сбор с гектара озимой пшеницы может составить 3,64 т, как и в прошлом обзоре, яровой — 1,97 т (2,01 т в октябре).

Корректировка прогнозов по сравнению с прошлым месяцем основана на официальных оперативных данных Минсельхоза России о ходе уборочной кампании, поясняет в своем обзоре американское агроведомство. В своих расчетах оно исходит из конверсии бункерного веса в чистый 96,5%, что соответствует среднему показателю за пять лет, говорится в обзоре.

Также американские аналитики понизили прогноз урожая фуражных зерновых на 1 млн т, до 34,5 млн т за счет уменьшения оценки по ячменю с 17,5 млн т, до 16,5 млн т. Валовой сбор кукурузы может составить 13 млн т, овса — 3,25 млн т, ржи — 1,35 млн т. Показатель средней урожайности фуражных зерновых по сравнению с октябрем уменьшен с 3 т/га до 2,91 т/га, по ячменю она снизится с 2,61 т/га до 2,46 т/га.

Вместе с тем снова оставил без изменений прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2024/25 на уровне 48 млн т. Прогноз вывоза ближайшего конкурента — ЕС — также остался на прежнем уровне — 30 млн т. Оценка экспорта фуражного зерна из России уменьшена с 7 млн т до 6,2 млн т. В том числе потенциал поставок кукурузы оценивается в 3,3 млн т, ячменя — 2,6 млн т (3,4 млн т в прошлом обзоре).


Также американские аналитики незначительно — на 0,1 млн т, до 28,3 млн т — понизили прогноз производства масличных в России. В том числе сбор сои может составить 7,3 млн т, подсолнечника — 16 млн т, рапса — 5 млн т. Урожай последнего месяцем ранее ожидался на 0,1 млн т выше.

России не будет пересматривать прогноз урожая зерна, сказала на прошлой неделе в интервью «Ведомостям» глава ведомства Оксана Лут. «Несмотря на все сложности, результаты в этом году будут более чем достойные — урожай войдет в пятерку лучших в истории страны. Ранее [вице-премьер] Дмитрий Патрушев говорил, что будет собрано около 130 млн т зерна. Эта цифра до конца года пересматриваться уже не будет, — отметила она. — В целом в стране было посеяно зерновых с расчетом на урожай в 150 млн т, и если бы не климатические аномалии, то, безусловно, собрали бы больше, чем сейчас прогнозируем». Недобор зерна из-за природных катаклизмов Лут оценила на уровне 20-22 млн т.

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