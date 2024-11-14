В 2025 году площадь озимой пшеницы к уборке может сократиться до минимума за семь лет

Во многих регионах озимые не взошли Pixabay

Площади к уборке озимой пшеницы под урожай 2025 года могут быть на уровне 15,4 млн га — это самый низкий показатель с сезона-2018/19. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза экспортеров и производителей зерна со ссылкой на прогноз руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, который он озвучил в ходе конференции IAOM MEA в Дубае. По словам эксперта, посевы озимой пшеницы под урожай следующего года снизятся на 900 тыс. га, до 16,3 млн га. После перезимовки их площади могут составить 15,4 млн га. «При этом общий объем производства зерна в 2025/26 году прогнозируется на уровне 133 млн т, в том числе пшеницы — 84,5 млн т, что превышает ожидаемые показатели текущего сезона в 123,8 млн т и 82 млн т соответственно», — говорится в сообщении Союза.



По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), площадь сева озимой пшеницы под урожай 2025 года составит около 16,4 млн га. Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут также ожидает сокращения: он согласен с оценками аналитиков «Русагротранса» относительно площадей под пшеницей, в целом озимые могут занять 18,5-19 млн га или больше, в зависимости от площади сева в новых регионах. При этом, обращает внимание он, нужно следить и за структурой посевов: так, рожь ранее показывала рекордное сокращение до 800 тыс. га, но цены на нее выросли, поэтому и площади могут несколько увеличиться. Также внести свой вклад может озимый рапс за счет благоприятной рыночной конъюнктуры. Но, продолжает Корбут, вопрос в сохранности озимых. Сев проходил в сухую землю, и говорить об их состоянии пока рано, но во многих регионах посевы не взошли. Первые предварительные оценки по их состоянию можно будет дать после отчета Росгидромета о состоянии озимых, обычно он публикуется в декабре, прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



По оценкам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, сейчас отставание в озимом севе есть, но оно еще может сократиться за счет Юга и Северного Кавказа. «Условно, сейчас у нас есть 17,4 млн га по сравнению с 18,4 млн га (без учета новых регионов) в прошлом году. Но, если на Юге ситуация улучшиться, то снижение может составить 0,83 млн га, а не 1 млн га. Сохранившаяся площадь озимых под урожай 2024 года — это 17,52 млн га», — сказал «Агроинвестору» Петриченко, добавив, что в любом случае точно можно говорить о том, что увеличения площадей к уборке по сравнению с прошлым годом не будет.



На прошлой неделе на заседании правительства министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что осенние полевые работы находятся в финальной стадии. «На сегодняшний день зерновыми и техническими культурами засеяно более 19 млн га. По итогам года рассчитываем выйти на площадь чуть меньше 20 млн, что близко к уровню прошлого года», — отмечала она. В том числе в новых регионах озимыми планируется занять 1,6 млн га.



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