РЗС: состояние озимых не очень хорошее

Минсельхоз рассчитывает, что озимые займут 20 млн гектаров flickr.com

Ситуация с севом озимых под урожай 2025 года сложнее, чем годом ранее, оценил в ходе пресс-конференции президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. «У нас никак не складывается 19 млн га под озимым севом. Так что будем смотреть по весне основные данные», — сказал он. На прошлой неделе министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании правительства говорила, что озимыми зерновыми и техническими культурами засеяно более 19 млн га, по итогам осенней посевной кампании ведомство рассчитывает выйти на показатель 20 млн га. На тот момент в регионах Юга, Северного Кавказа и Центральной России сев озимых продолжался, на остальной территории работы были почти завершены.



По словам Злочевского, состояние посевов не очень хорошее. «Во многих регионах они не успели взойти, сеяли в пыль из-за отсутствия влаги. А невзошедшие озимые имеют гораздо больше климатических рисков, чем взошедшие, — отметил он. — И нужно будет смотреть, взойдут ли весной те озимые, которые не успели взойти до того, как их накрыл снег».



Отчасти недостатки озимого сева можно компенсировать яровым севом, однако экономика аграриев по-прежнему очень слабая, и «запаса "жирка", который раньше был у крестьян, сейчас нет», сказал глава РЗС, добавив, что цены на ресурсы для АПК в этом сезоне выросли минимум на 15%, многие подорожали на 20% и на 30%. Тем не менее, Злочевский подчеркнул, что катастрофы пока нет, хотя «фундамент под будущий урожай ослабел по отношению к нынешнему сезону». «Это порождает дополнительные риски. К ним надо быть готовыми, и их надо учитывать», — обратил внимание он.



В этом году, по оценке РЗС, урожай зерна составит около 126 млн т в чистом весе. «По показателям мы выходим на достаточно неплохой урожай в историческом разрезе. Это достойный урожай, этого достаточно для того, чтобы удовлетворить абсолютно все потребности внутреннего рынка. И это всего лишь небольшое снижение экспортного потенциала», — оценил Злочевский. По прогнозу союза, экспорт зерна в этом сезоне может составить 56 млн т, в том числе 45 млн т пшеницы. К 1 ноября было вывезено 25,1 млн т зерна, то есть 45% от оценочного потенциала, в том числе 21,9 млн т пшеницы (48,7%).



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