Аграрии оценили состояние озимых посевов

Озимые под урожай 2024 года заняли 20 млн гектаров Pixabay

По данным Минсельхоза, озимые под урожай 2024 года заняли 20 млн га. В декабре 96% озимых посевов находились в хорошем и удовлетворительном состоянии, следующий мониторинг запланирован на февраль, говорил глава ведомства Дмитрий Патрушев на Всероссийском агрономическом совещании. По прогнозу Гидрометцентра на вторую декаду февраля, на большей части европейской территории России и в большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых будут в основном удовлетворительными. На прошлой неделе синоптики сообщали, что в северной части Поволжья есть риски выпревания, а в ряде районов Алтайского края наблюдается ледяная корка.



Опрошенные «Агроинвестором» руководители сельхозпредприятий в ряде регионов отмечают, что зимовка озимых в этом сезоне проходит не лучшим образом. Некоторые признались, что в зиму культуры ушли не в лучшем состоянии, правда, окончательно ситуация с посевами прояснится, когда с полей сойдет снег.



На предприятиях холдинга «АгроГард» в Выселковском, Кореновском, Тихорецком и Брюховецком районах Краснодарского края в целом состояние озимых лучше, чем в прошлом сезоне: поврежденных заморозками посевов нет, рассказывает гендиректор группы хозяйств Павел Царев. Озимыми на предприятиях компании в Краснодарском крае засеяно 26 тыс. га. Площадь под урожай 2024 года осталась практически на прошлогоднем уровне. Незначительное сокращение на 200 га было обусловлено агрономическими требованиями к севообороту.



«Сейчас все засеянные площади находятся в фазе кущения и состоянии покоя. Физиологическое состояние растений оцениваем преимущественно как хорошее. Начало подкормки запланировано на 20 февраля», — делится планами Царев. Температуры в регионе положительные, снежного покрова нет. Наблюдается высокий запас влаги, складывающиеся погодные условия с обильными осадками защищают растения от роста популяции мышевидных грызунов, делится руководитель.



На предприятиях «АгроГарда» в Орловской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях состояние посевов удовлетворительное. В регионах Центрального округа компания посеяла озимые на 34 тыс. га — на 4 тыс. га больше, чем в прошлом сезоне. «При этом следует отметить, что осенью 2022 года наблюдался существенный недосев озимых из-за неблагоприятных погодных условий», — подчеркивает Царев. Основные опасения в центральных регионах вызывают резкие колебания температур. «В Липецкой области есть участки, на которых образовавшаяся при оттепели вода замерзла при похолодании. Но важно, что ледяная корка не смерзлась с верхним слоем почвы, механических повреждений растений не произошло. Сейчас мы исследуем монолиты почвы с посевами на жизнеспособность растений», — рассказывает руководитель.



В зиму около 75-80% посевов «АгроГарда» ушли в фазе кущения, остальные в фазе начала кущения. Содержание сахаров в озимых культурах находится на удовлетворительном для февраля уровне — около 9-11%. «В целом, на предприятиях холдинга все идет в штатном режиме. При благоприятных погодных условиях переходного периода от зимы к весне должны собрать достойный урожай», — оценивает Царев.



В компании «Тамбовские фермы» состояние озимых неудовлетворительное. «У нас в регионе то оттепель, то заморозки на протяжении всей зимы — это крайне негативно сказывается на состоянии посевов озимых. Формируются лужи на поверхности почвы, которые потом замерзают», — сетует гендиректор предприятия Игорь Поляков. В прошлом году из-за такой же проблемы у компании было большое количество гибели озимых. «Похоже, из-за изменения климата заниматься озимыми, в частности пшеницей, в Средней полосе становится крайне опасно», — добавляет руководитель. Конечно, пока рано делать какие-то конкретные выводы, но есть причины опасаться того, что что урожай озимых будет низким — значительная часть их площадей будет повреждена, говорит Поляков.



В «Елани» из Оренбургской области озимые ушли в зиму в основном в удовлетворительном состоянии. «У нас в прошлом году была теплая дождливая осень, срок сева был ранним, поэтому треть озимых переросла и ушла в зиму с большой вегетативной и листовой массой. А значит, часть питательных веществ растения уже израсходовали на то, чтобы расти до зимы, соответственно, весной их развитие будет медленнее», — рассуждает гендиректор компании Алексей Орлов. Кроме того, переросшие всходы более подвержены риску выпревания.



Снега, по словам Орлова, на территории, где находятся посевы «Елани», очень много, в этом году он глубокий и плотный, и под ним на растениях могут развиваться грибковые болезни. При этом, обращает внимание он, те условия, которые неблагоприятны для переросших всходов, напротив, хороши для растений, ушедших в зиму в нормальном состоянии: плотный снег защищает их от повреждений морозами.



«Оценить состояние озимых сейчас невозможно. Многое зависит еще и от того, какой будет весна, насколько активно будет таять снег, при какой температуре», — добавляет Орлов. Конкретные прогнозы видов на урожай в компании традиционно делают в период начала вегетации озимых: в конце апреля — начале мая. «Тогда же принимаем решение: пересевать площади яровыми — в случае сильных повреждений озимых — или оставить их и произвести дополнительные подкормки», — рассказывает руководитель. Площади под озимыми в «Елани» стабильные и составляют 5-6 тыс. га — предприятие много лет придерживается определенного севооборота.



В ГК «ЭкоНива» на данный момент в целом довольны состоянием озимых, делится директор по растениеводству агрохолдинга Александр Анпилов. «В зиму посевы ушли в хорошем и отличном состоянии. На сегодняшний день, по предварительным оценкам, озимые в порядке», — комментирует он.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» из Краснодарского края Александр Неженец отмечает, что в зиму культуры уходили в среднем состоянии: конец лета и вся осень были засушливыми, поэтому не все посевы раскустились, однако в первые месяцы зимы было достаточно снега и влаги. «Поэтому пока условия зимовки оцениваю как нормальные», — добавляет руководитель. Посевы озимых культур под урожай этого года в «Прогрессе» сократили вдвое — в пользу кормовых, в частности фуражных ячменя и кукурузы. «Тем не менее, мы рассчитываем на хороший урожай озимых», — говорит Неженец.



Он уточняет, что интерес к озимым теряется — в компании сейчас не видят перспективы их выращивания из-за низких цен. Такая ситуация, по прогнозам Неженца, будет сохраняться в ближайшие два года.



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