Квота на экспорт зерна оценивается в диапазоне 5-17 млн тонн

В этом году квота была выбрана на 76% flickr.com

В зависимости от темпов экспорта зерна в ближайшие месяцы, квота на вывоз, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 года, может составить от 5 млн т до 17 млн т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оценки отраслевых экспертов. Так, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько оценивает возможный размер квоты в 11,5-12 млн т. «Расчет сделан, исходя из темпов экспорта, оценки урожая и внутренних потребностей», — пояснил он, напомнив, что сбор зерна ИКАР прогнозирует на уровне 125 млн т (без новых регионов), экспортный потенциал — в 50,5 млн т.



Независимый эксперт агрорынка Александр Корбут дает близкие оценки — 11-12 млн т, добавляя, что все будет зависеть от темпов отгрузок в ноябре-январе. По его словам, темпы вывоза замедляются: с 1 по 12 ноября было отгружено около 1,5 млн т зерновых и зернобобовых, в том числе 1,4 млн т пшеницы, за весь месяц за рубеж может быть отправлено не более 5,2 млн т. В октябре экспорт составил 6,2 млн т. «Причем если отгрузки пшеницы в ноябре увеличились, то ячменя и кукурузы — резко снизились и составили соответственно 69,7 тыс. т и 29,9 тыс. т», — цитирует Корбута «Интерфакс». В декабре и январе экспортных рекордов ждать не стоит, добавляет эксперт. По его прогнозу, экспорт в этом сезоне достигнет 55-58 млн т, в том числе 48-49 млн т пшеницы.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что при активном экспорте размер квоты может составить всего около 5-6 млн т. «Но высокие темпы сомнительны, поэтому как о наиболее реальном варианте можно говорить о 10 млн т», — прогнозирует он. По расчетам директора по IT холдинга-экспортера «Доставка морем» Павла Конева, если в ближайшие 3,5 месяца экспорт снизится до уровня 4 млн т в месяц, то к 15 февраля будет вывезено около 40 млн т, значит под квотой может остаться 15-17 млн т. «Если вдруг продолжим вывозить по 6 млн т в месяц, то квота может быть и 10 млн т», — добавил он. С учетом текущих темпов экспорта и прогнозов на декабрь и январь, экспортная квота может составить 9-10 млн т, сказал руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский в ходе конференции IAOM MEA (Middle East&Africa) в Дубае.



Текущие заявки на отгрузку зерна в глубоководных портах по данным на 7 ноября составляли 3,76 млн т, включая 3,61 млн т пшеницы, ранее сообщал «Агроинвестору» аналитический центр «Русагротранса». Его прогноз экспорта пшеницы в ноябре с учетом стран ЕАЭС остается прежним − 4,55 млн т против 3,49 млн т в ноябре прошлого года. Аналитический центр «СовЭкон» оценивает экспорт российской пшеницы в ноябре в 3,9 млн т против 5,6 млн т в октябре. Прогноз по экспорту ячменя в ноябре составляет 100 тыс. т против 200 тыс. т в октябре, кукурузы — в 200 тыс. т против 250 тыс. т.



На прошлой неделе в интервью газете «Ведомости» министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, что Минсельхоз донастраивает механизм квоты на экспорт зерна, несмотря на то что он эффективный, и к нему все привыкли. «В прошлом году, напомню, квота была 25,5 млн т, на 2024 год ее увеличили еще на 4 млн т. Но она была выбрана лишь на 76%», — отметила глава агроведомства. «Те, кто не выбирает квоты, будут штрафоваться, то есть их квота на 2025 год будет пропорционально снижаться через поправочный коэффициент. В этом году уже опробовали механизм дополнительной квоты. Также ранее выделяли отдельную квоту для Дальнего Востока. Возможно, мы вернемся к этой практике», — рассказала Лут. Экспортный потенциал по зерну в этом сезоне Минсельхоз оценивает до 60 млн т.



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