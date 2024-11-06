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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Минсельхоз может «донастроить» квоты на экспорт зерна

В этом году квота была выбрана на 76%

| Агроинвестор |

Компании, которые не выбирают свои квоты, будут штрафоваться
Компании, которые не выбирают свои квоты, будут штрафоваться

донастраивает механизм квоты на экспорт зерна, несмотря на то что он эффективный, и к нему все привыкли, рассказала в интервью газете «Ведомости» министр сельского хозяйства Оксана Лут. «В прошлом году, напомню, квота была 25,5 млн т, на 2024 год ее увеличили еще на 4 млн т. Но она была выбрана лишь на 76%», — отметила глава агроведомства. «Те, кто не выбирает квоты, будут штрафоваться, то есть их квота на 2025 год будет пропорционально снижаться через поправочный коэффициент. В этом году уже опробовали механизм дополнительной квоты. Также ранее выделяли отдельную квоту для Дальнего Востока. Возможно, мы вернемся к этой практике», — рассказала Лут.

Президент () Аркадий Злочевский считает, что механизм квотирования в том виде, в котором он работает сейчас — распределение объемов квоты по историческому принципу — неэффективен. «Он снижает уровень конкуренции по закупкам со стороны экспортеров. Других функций он не исполняет в принципе. А снижение уровня конкуренции означает потери доходов у сельхозпроизводителя», — прокомментировал он «». Предложения по донастройке механизма, по мнению главы , ситуацию не улучшат. Он напоминает, что в этом году приостанавливал экспорт зерна из-за того, что компания долго не могла получить разрешающие документы на поставки на внешние рынки. «Чиновники сами не давали предприятию вывозить зерно, а потом хотят штрафовать за не вывоз» - обращает внимание Злочевский.

Если наше государство хочет избежать излишнего вывоза и дефицита зерна на внутреннем рынке, оно могло бы ввести «шлагбаум», предлагает Злочевский. «Это объемная квота на общий вывоз определенного количества зерна — как только он будет отгружен, экспорт прекращается. Тогда уровень конкуренции среди экспортеров снижаться не будет», — рассуждает он.

С другой стороны, продолжает Злочевский, Россия экспортирует премиальное зерно, и почему бы не дать сельхозпредприятиям на нем заработать. «Например, США экспортирует премиальную говядину, а недостающие объемы — но уже дешевую говядину — завозит из Канады. Так же и мы могли бы вывозить премиальное зерно, а завозить рядовое из Казахстана. Тогда никакой квоты не будет нужно», — допускает глава .


В начале октября Союз экспортеров и производителей зерна (на тот момент — Союз экспортеров зерна) сообщал, что планирует обратиться в с предложением изменить методику распределения экспортной квоты на вторую половину сезона. Необходимо «остудить энтузиазм некоторых компаний и предпринимателей, которые буквально за бесценок вывозят отечественное зерно в третьи страны в расчете получить повышенную квоту», поясняло объединение.

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