Росморречфлот и «Деметра-Холдинг» будут развивать портовую инфраструктуру

Развитие портовых мощностей обеспечит выполнение планов по наращиванию экспорта продукции АПК «НКХП»

Росморречфлот и «Деметра-Холдинг» в ходе ХVIII Международного форума и выставки «Транспорт России» подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере морского и речного транспорта. Стороны договорились взаимодействовать при решении актуальных задач, связанных с развитием портовой и припортовой инфраструктуры, сообщает пресс-служба компании.



В дополнение Росморпорт и «Новая пристань» (совместное предприятие «Деметра-Холдинг» и «Объединенной зерновой компании») подписали договор подряда на строительство причалов 22А и 23А пристани 3А в порту Новороссийск. Сметная стоимость работ составляет 3,27 млрд руб. Первый этап строительства предполагает возведение двух причалов, способных принимать суда класса Panamaх, второй — проведение дноуглубительных работ.



Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность экспортной инфраструктуры и повысить суммарную годовую мощность перевалки зерновых с 13,6 млн т (7,1 млн т приходится на Новороссийский комбинат хлебопродуктов, 6,5 млн т — на Новороссийский зерновой терминал) до 25,6 млн т (13,1 млн т и 12,5 млн т соответственно), а мощность единовременного хранения — с 370 тыс. т до 870 тыс. т.



По словам гендиректора «Деметра-Холдинг» Алексея Грибанова, развитие портовых мощностей для перевалки зерновых грузов обеспечит выполнение поручений президента Владимира Путина и планов Минсельхоза по наращиванию экспорта продукции АПК: к 2030 году поставки должны увеличиться в 1,5 раза относительно 2021-го и достигнуть около $55 млрд. «Мы активно работаем над увеличением перевалочных портовых мощностей на Юге России, развивая всю цепочку экспортоориентированной логистической инфраструктуры, — отметил Грибанов. — Холдинг реализует ряд инвестиционных проектов, среди которых строительство железнодорожной ветки в Тамани, возведение силосного парка на Новороссийском зерновом терминале».



Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко уверен, что создание современных перегрузочных комплексов, в том числе для отгрузки сельскохозяйственных грузов, повысит конкурентоспособность российских портов и обеспечит для сельхозпроизводителей стабильный доступ на международные рынки. «Кроме того, это будет содействовать снижению издержек на логистику, а также повысит маржинальность отечественного бизнеса и доходы бюджетов всех уровней», — добавил он.

