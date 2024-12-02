Квота на экспорт пшеницы составит 11 млн тонн

Экспортный потенциал по зерну в этом сезоне оценивается в 55-60 млн тонн Pixabay

Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт пшеницы и меслина из России за пределы стран ЕАЭС в период с 15 февраля по 30 июня 2025 года в размере 11 млн т. Квота на вывоз ячменя, ржи и кукурузы будет нулевой, говорится в сообщении Минэкономразвития. Внутри квоты будет действовать плавающая ставка вывозной пошлины (демпфер), внеквотная ставка составит50%, но не менее 100 евро за тонну.



Экспортный потенциал по зерну в этом сезоне оценивается в 55-60 млн т. В прошлом сельхозгоду Россия поставила на внешние рынки 72,2 млн т зерна, в том числе 54,1 млн т пшеницы. Сбор зерна в 2023 году составил 144,9 млн т, включая 92,8 млн т пшеницы. В этом году официальный прогноз валового сбора составляет 130 млн т, в том числе 83 млн т пшеницы.



В ноябре отраслевые аналитики прогнозировали, что квота на экспорт может составить от 5 млн т до 17 млн т. https://www.agroinvestor.ru/markets/news/43313-kvota-na-eksport-zerna-otsenivaetsya-v-diapazone-5-17-mln-tonn/ Так, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько оценивал возможный размер квоты в 11,5-12 млн т. «Расчет сделан, исходя из темпов экспорта, оценки урожая и внутренних потребностей», — пояснял он, уточняя, что сбор зерна ИКАР прогнозирует на уровне 125 млн т (без новых регионов), экспортный потенциал — в 50,5 млн т.



Независимый эксперт агрорынка Александр Корбут оценивал размер квота на уровне 11-12 млн т. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко наиболее реальным вариантом называл объем в 10 млн т. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский в ходе конференции IAOM MEA (Middle East&Africa) в Дубае говорил, что с учетом текущих темпов экспорта и прогнозов на декабрь и январь, экспортная квота может составить 9-10 млн т.



Россия начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня на уровне 7 млн т. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала квота объемом 17,5 млн т. В конце 2021-го правительство приняло решение, что квота ежегодно будет вводиться на период с 15 февраля по 30 июня. В 2022 году ее размер составлял 11 млн т, в том числе 8 млн т пшеницы. В 2023-м — 25,5 млн т без разделения на виды зерна. В 2024 году изначально квота составляла 24 млн т, затем было принято решение о дополнительной квоте в 5 млн т.



Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее говорила, что Минсельхоз донастраивает механизм квоты на экспорт зерна, несмотря на то что он эффективный, и к нему все привыкли. В частности, те, кто не выбирает квоты, будут штрафоваться: их квота на 2025 год будет пропорционально снижаться через поправочный коэффициент.



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