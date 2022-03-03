В январе сельхозпроизводство выросло на 0,8%

В 2021 году сельхозпроизводство снизилось на 0,9% Pixabay

По итогам января производство сельхозпродукции во всех хозяйствах выросло на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 216,2 млрд руб., оценил Росстат. В прошлом году агросектор продемонстрировал отрицательную динамику — сельхозпроизводство снизилось на 0,9%.



По расчетам Росстата, на конец января поголовье КРС во всех хозяйствах составило 17,6 млн животных — на 2,3% меньше, чем годом ранее, в том числе стадо коров сократилось на 1,9% до 7,7 млн. Поголовье свиней увеличилось на 2,3% до 26,6 млн. В том числе в сельхозорганизациях стадо КРС сократилось на 1,9%, коров — на 1,7%, поголовье свиней выросло на 3,8%, птицы — на 3,9%. Производство скота и птицы на убой в январе выросло на 7,8% до 1,2 млн т в живом весе, молока — на 2,5% до 2,2 млн т, яиц — на 2,1% до 3,6 млрд штук.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев уверен, что в этом году российский АПК «покажет положительный результат и станет одним из драйверов экономики страны», сообщил накануне «Финмаркет» со ссылкой на пресс-службу агроведомства. По словам министра, сейчас Минсельхоз «комплексно прорабатывает решения, которые позволят сохранить устойчивость агросектора в текущих условиях, поддержать производителей и обеспечить стабильную ценовую ситуацию на продовольственном рынке».



Премьер-министр Михаил Мишустин ранее на заседании правительства сказал, что на субсидирование льготных кредитов аграриям будет выделено дополнительно 5 млрд руб. Он подчеркнул, что это решение особенно важно в период посевной кампании, которая в ряде регионов уже началась.



По информации Минсельхоза, ведомство готовит предложения по выделению из резервного фонда правительства бюджетных ассигнований для предоставления новых льготных краткосрочных кредитов. Также в связи с резким ростом ключевой ставки ЦБ министерство предложило увеличить субсидирование по льготным краткосрочным кредитам, оформленным с 15 февраля, до 100% ключевой ставки. Ранее размер субсидирования по инициативе ведомства был снижен до 70%.

