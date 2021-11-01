За девять месяцев производство сельхозпродукции снизилось на 4,3%

Сельское хозяйство продолжило вносить отрицательный вклад в экономику Pixabay

В сентябре производство продукции сельского хозяйства снизилось на 5,8% по сравнению с сентябрем прошлого года, сообщил Росстат. Ведомство также уточнило динамику в июле и августе: если ранее она оценивалась на уровне плюс 0,9% и минус 10,1%, то сейчас показатели скорректированы до плюс 1% и минус 10,8% соответственно. Статведомство объяснило пересмотр данных тем, что получена информация об объемах производства продукции за девять месяцев во всех хозяйствах. За этот период сельхозпроизводство снизилось на 4,3%.



ВВП в сентябре в годовом выражении вырос на 3,4%, оценило Минэкономразвития. В третьем квартале рост составил 4% год к году, по итогам девяти месяцев — плюс 4,6%. При этом сельское хозяйство продолжило вносить отрицательный вклад в экономику, обращает внимание министерство. На показателях сельского хозяйства отрицательно сказываются более слабые результаты уборочной кампании текущего года. По данным Росстата, показатели сбора зерновых и зернобобовых по состоянию на 1 октября были на 12,7% ниже аналогичного периода прошлого года, по картофелю — на 12,7%, по овощам — на 3,5%, говорится в бюллетене Минэкономразвития.



28 октября в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев говорил, что сбор урожая продолжается. «При этом отмечу, что погодные факторы в 2021 году принесли российским аграриям немало испытаний. Начиная с весенней посевной агротехнические работы вынужденно начались примерно на две-три недели позже среднемноголетних сроков, — обращал внимание он (цитата по стенограмме на сайте кабмина). — Далее в течение сезона Поволжье, Урал и регионы Центрального Черноземья находились под влиянием засухи. <…> Хочу сказать, что на протяжении всей уборочной борьба ведется буквально за каждую тонну урожая. Как только позволяет погода, работы в полях оперативно возобновляются».



Министр подчеркнул, что собранного урожая уже достаточно для обеспечения внутреннего рынка и экспортного потенциала. «Мы перевыполняем показатели Доктрины продовольственной безопасности по зерну, а также повышаем уровень самообеспеченности по овощам, фруктам и ягодам», — добавил Патрушев.



В животноводстве Росстат также зафиксировал негативную динамику. По расчетам статведомства, в январе-сентябре все хозяйства произвели 10,8 млн т скота и птицы на убой в живом весе — на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Валовой надой молока сократился на 0,1% до 24,9 млн т, производство яиц уменьшилось на 0,3% до 34,1 млрд штук. При этом в сентябре по сравнению с августом производство скота и птицы увеличилось на 7,5%, молока и яиц — сократилось на 9,8% и 6,6% соответственно.



Согласно прогнозу социально-экономического развития страны на 2021 и плановый период 2022—2024 годов, опубликованный Минэкономразвития в сентябре, в этом году ведомство ожидает замедления динамики



производства продукции сельского хозяйства на фоне сложившихся природно-климатических условий. Рост сельхозпроизводства составит 1% против 1,5% в 2020-м. Среднегодовой темп прироста в 2022—2024 годах также прогнозируется на уровне 1%.

