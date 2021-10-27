Экспорт продукции АПК увеличился на 20%

Главный покупатель российской сельхозпродукции — Евросоюз Е. Егоров

По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», вывоз сельхозпродукции из России с начала года по 24 октября составил $26,7 млрд, что на 20% выше показателя на аналогичную дату прошлого года. Экспорт зерна из России вырос на 12% до $8 млрд, рыбы и морепродуктов — на 21% до $5,1 млрд. Поставки масложировой продукции увеличились на 48% до $5,35 млрд. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности прибавил 9% до $3,55 млрд, мясной и молочной продукции — оказался больше на 30%, достигнув $1,12 млрд. Минсельхоз ожидает, что экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из России по итогам года составит $34-35 млрд.



Главный покупатель российской сельхозпродукции — Евросоюз с долей 13%, который с начала года нарастил импорт на 36,4% почти до $3,5 млрд. На втором месте — Турция, страна увеличила закупки на 32,4% до $3,15 млрд, ее доля в общем объеме поставок продукции АПК из России составила 11,8%. На третьем месте — Китай: экспорт в эту страну снизился на 9,7% и составил $2,79 млрд, доля в общем объеме — 10,4%. В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции и продовольствия также входят Южная Корея, Казахстан, Египет, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Азербайджан.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что в 2021 году экспорт зерновых идет по более высоким ценам по сравнению с прошлым годом, причем цены выросли почти на все. Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко также отметила, что все экспортные достижения АПК в 2021 году связаны с повышением цен вывоза на продовольственные товары.



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут считает, что достижения России в части экспорта АПК достаточно весомые. «Во многом они стали результатом роста мировых цен, потому что объемы поставок считаются в долларовом выражении, — сказал он «Агроинвестору». — Кроме того, в условиях пандемии российская продукция стала более востребованной в мире, так как ряд товаров стран-конкурентов дороже. Это не значит, что российская продукция в чем-то хуже, она просто другая и более адаптирована к потребностям определенных групп населения».



Перспективы российского экспорта АПК достаточно хорошие, что создает позитивные возможности для производства, продолжает Корбут. Внутренний спрос, как физический, так и платежеспособный, в нашей стране ограничен, отметил он, так что экспортный спрос поддерживает производство. «Хотя в этом случае возникает вопрос: если мы развиваем внешние продажи, есть ли смысл вводить экспортные ограничения?», — добавил Корбут.



Накануне Россельхознадзор со ссылкой на данные своей система «Аргус» сообщал, что вывоз говядины из России с начала года по 17 октября вырос в 2,2 раза, свинины — на 19%, конины — в 24 раза. Основным покупателем говядины является Китай, куда было экспортировано 15,2 тыс. т продукции, что почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Вторым импортером российской говядины в 2021 году стал Казахстан, закупивший 1,77 тыс. т продукции (рост в 2,2 раза). Топ-3 замыкает Саудовская Аравия, экспорт в эту страну с начала года составил 1,51 тыс. т, объемы отправок увеличились на 34% за год. Экспорт свинины с 1 января по 17 октября составил 102,8 тыс. т — на 19% больше, чем год назад. Главным импортером свинины является Вьетнам, куда отправлено 48,5 тыс. т мяса, что на 40% выше показателя за аналогичный период 2020 года.

