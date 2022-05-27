Дополнительное финансирование АПК в 2022 году превысило 220 млрд рублей

В условия новых вызовов высочайшую значимость приобретает обеспеченность аграриев всеми необходимыми ресурсами Flickr.com

Дополнительная поддержка российского АПК в 2022 году, помимо финансирования госпрограммы, объем которого был утвержден в декабре 2021-го, превысила 220 млрд руб. Об этом в ходе Всероссийского зернового форума сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. «Конечно, значимые цифры, и это беспрецедентное внимание государства к нашей отрасли. За что мы и правительству, и президенту благодарны», — добавил он. При этом, как отметил министр, сохраняются и ранее принятые меры поддержки производства и переработки зерновых, а ставка по льготным кредитам не превышает 5%.



В условия нынешних вызовов высочайшую значимость приобретает обеспеченность аграриев всеми необходимыми ресурсами, подчеркнул Патрушев. Аграриям оказывается всесторонняя финансовая поддержка, в частности, был значительно увеличен лимит на льготное кредитование — 25 млрд руб. на наиболее востребованные во время посевной краткосрочные кредиты. «Также, решение правительством уже принято, на льготное кредитование будет выделено еще 153 млрд руб. Средства можно использовать для новых займов, они обеспечат поддержку инвестиционного кредитования — это закупка техники, строительство и модернизация селекционно-семеноводческих центров», — сказал Патрушев.



Также, по его словам, дополнительные средства в размере 26 млрд руб. были выделены на кредиты для системообразующих предприятий по ставке в 10%. Еще 12 млрд руб. были направлены на поддержку «Росагролизинга» для возможности обновления парка сельхозтехники, 2,5 млрд руб. — хлебопекарной отрасли, 2 млрд руб. — на субсидирование железнодорожных перевозок, в том числе зерновых агрокультур.



Кроме того, проводится комплексная работа по обеспечению сельхозтоваропроизводителей техникой и комплектующими к ней, в частности Минсельхоз выступил с инициативой об обнулении ввозных таможенных пошлин на них. Также сейчас прорабатывается возможность распространения финансовых услуг «Росагролизинга» для приобретения запчастей и возможность дальнейшего ограничения экспорта минеральных удобрений для обеспечения внутреннего рынка.



Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства С 2023 года Минсельхоз будет активнее стимулировать инвестиционную активность для создания селекционно-семеноводческих центров. Нашу инициативу об увеличении доли возмещения на капитальные затраты при строительстве и модернизации таких объектов с 20% до 50% поддержал председатель правительства. Думаю, это будет серьезным подспорьем.

Отдельного внимания заслуживает тема обеспеченности аграриев семенами, подчеркнул глава агроведомства. «Доля иностранной селекции в зерновых невелика, тем не менее, по отдельным позициям зависимость сохранятся. Поэтому необходимо сконцентрироваться на создании новых сортов, новых гибридов, которые будут отличаться высоким качеством, хорошей урожайностью и устойчивостью», — сказал министр. По его словам, такая работа уже ведется в рамках федеральной научно-технической программы, также подготовлена подпрограмма по селекции и семеноводству зерновых. Она должна начать работать со следующего года. Кроме того, разрабатывается подпрограмма по кукурузе, ее должны утвердить в следующем году, но, вероятно, это произойдет раньше — в конце 2022-го. При этом Патрушев обратил внимание на то, что новые сорта и гибриды должны быть созданы «не только на бумаге».



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