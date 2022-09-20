Масложировой союз не поддержал отмену экспортных пошлин на масло

Пошлины на вывоз масличных — это последовательная политики Минсельхоза по защите внутреннего рынка М. Стулов

Экспортная пошлина на подсолнечное масло и шрот выполняет свою главную функцию — сдерживание внутренних цен на масло при росте мировых, одновременно поддерживая доходность сельхозпроизводителей. Об этом «Агроинвестору» сказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Он отметил, что пошлины на вывоз масличных — это последовательная политика Минсельхоза по защите внутреннего рынка переработки и повышения загрузки отечественных мощностей. «Масложировая отрасль добивалась их много лет и будет всегда поддерживать власть при решении их сохранения и продления», — подчеркнул он.



Накануне Российский зерновой союз предложил изменить регулирование рынка маслосемян и растительных масел. В частности, он призвал полностью отказаться от экспортных пошлин на подсолнечное масло. При этом его доступность на внутреннем рынке должна формироваться за счет квот на поставку с ценой, рассчитанной из текущих закупочных цен сырья и с учетом возможности получения дополнительного дохода от экспорта.



Индикатив экспортных цен на октябрь для расчета пошлины на масло составит $1244 за тонну, по действующей формуле расчета и при текущем курсе рубля ставка пошлины будет нулевой, отметил Мальцев. «Благодаря пошлинам удалось сократить экспорт сырья из страны на 43% по сравнению с сезоном-2020/21 — с 2,8 млн т до 1,6 млн т. А мощностей российских МЭЗов, которые на сегодня составляют около 30 млн т в год, хватит чтобы переработать весь рекордный урожай и значительные переходящие остатки сырья с прошлого сезона», — говорит он.



Мальцев выразил надежду, что аграрии «сделали выводы из ошибок прошлого сезона, и не будут сдерживать продажи в ожидании спекулятивного разгона цен». Также он отметил, что рекордный урожай масличных ожидается не только в России, но и в мире. «Последние прогнозы зарубежных аналитиков на сезон говорят о понижательном тренде мировых цен на масло. Никаких фундаментальных причин для роста стоимости масла и масличных нет. При условии равномерной загрузки заводов в течение сезона мощностей отечественной отрасли по приемке и переработке сырья хватит», — уверен исполнительный директор союза.



В тоже время союз считает, что необходимо дальнейшее оперативное снижение ставки льготного кредитования для закупки маслосемян пропорционально уменьшению ключевой ставки Центробанка. По словам Мальцева, это будет способствовать ускорению закупок сырья со стороны переработчиков, что, в первую очередь, поддержит аграриев.



В пресс-службе «Эфко» «Агроинвестору» сказали что, компания поддерживает позицию Масложирового союза и его аргументы. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько прокомментировал «Агроинвестору», что есть высокий шанс обнуления пошлины на подсолнечное масло с октября. Это должно произойти на фоне падения мировых цен и высокого курса рубля. При этом гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что пошлину на подсолнечное масло и шрот все же нужно отменить. Он назвал эту меру крайне негативной для отрасли на фоне ожидания рекордного урожая всех масличных и того, что «масложировая отрасль Украины очень глубоко проваливается». «Нужно максимально выходить на внешний рынок», — уверен эксперт. Правда, по его мнению, вероятность того, что инициатива РЗС будет услышана, весьма невысокая. «Хотя сейчас цены на подсолнечное масло подходят к предпороговой величине, когда пошлина будет нулевой. Это должно произойти в октябре-ноябре», — заключил эксперт.



Урожай подсолнечника, сои и рапса в этом году может стать рекордным. Так, по оценке «ПроЗерно», он превысит 26,3 млн т. Масложировой союз ожидает, что валовой сбор масличных (включая лен) превысит 26 млн т. В зависимости от погодных условий валовой сбор основных масличных в 2022 году может составить 23-26 млн т, прогнозировал в начале сентября «Центр агроаналитики». Оценка ИКАР - 26,89 млн т.

