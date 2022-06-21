Несмотря на пошлину, китайские трейдеры предлагают высокие цены на соевые бобы Pixabay

Масложировой союз выступает за постепенное увеличение экспортной пошлины на сою до заградительного уровня, сообщила пресс-служба объединения. Ранее с такой инициативой выступал губернатор Амурской области Василий Орлов. Как напомнили в союзе, Дальний Восток и Амурская область являются одними из основных регионов — производителей. При этом на территории Амурской области перерабатывается меньше 50% агрокультуры, в других областях этот показатель еще ниже. Это следствие недостаточного уровня вывозной пошлины на сою — 20%.



Несмотря на пошлину, китайские трейдеры предлагают высокие цены на соевые бобы, и отечественным переработчикам очень трудно конкурировать с ними за сырье, отметил союз. «Поэтому некоторые проекты по разморозке существующих мощностей не удается реализовать из-за нехватки сырья. Чтобы увеличить показатель переработки на Дальнем Востоке, нужно расконсервировать существующие и построить новые перерабатывающие мощности», — отмечается в сообщении союза.



По данным объединения, масложировые предприятия в состоянии переработать весь объем выращенного сырья даже с учетом перспективы увеличения его производства. Для этого необходимы долгосрочные государственные меры по защите от вывоза масличного сырья, в частности, сои, а не на год как сейчас. Без продления и увеличения экспортной пошлины сою отправят на экспорт, и переработчики не смогут купить необходимый объем.



Поэтапное увеличение экспортной пошлины на сою вплоть до заградительного уровня предлагается для защиты долгосрочных инвестиций в переработку и гарантии доступности сырья на местном рынке, объясняет союз. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что плавное повышение ставки учитывает интересы всех игроков соевого рынка. Такой подход сохраняет высокую доходность сельхозпроизводителям и обеспечивает переработчиков сырьем. По мнению Мальцева, это позволит запустить законсервированные мощности, поддержать реализацию уже запущенных проектов по переработке и простимулирует инвесторов к строительству новых заводов.



В союзе считают, что пошлина не скажется на доходности производителей масличных. Так как экспортная пошлина на сою — это механизм защиты обеспечения сырьем переработчиков внутри страны и не влияет на внутреннюю цену сои. Вся экспортная выручка от продуктов переработки за счет высокой конкуренции за сырье будет транслироваться на уровень дохода аграриев за минусом нескольких процентов маржи переработчиков. Высокий спрос на продукты переработки гарантирует производителям сои сбыт по хорошей цене, подчеркивает союз. ​



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что Масложировой союз преследует только одну цель — выступить на рынке монопольным покупателем сои для ее переработки, и, соответственно, максимально снизить цену. «Это просто попытка залезть в карман сельхозпроизводителя и забрать у него часть прибыли. На самом деле у сельхозпроизводителей действительно высокая рентабельность, — сказал он «Агроинвестору». — Меня удивляет, почему переработчики сои не идут активно в производство масличных культур. Хотя бы в рамках программы Минсельхоза по расширению ввода дополнительных посевных площадей». Корбут считает, что нет необходимости увеличивать пошлину на сою. «Нужно, чтобы была конкуренция на рынке. А тут цель только одна — исключить эту конкуренцию», — уверен он.



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